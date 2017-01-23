Воскресенье, 26 февраля 2017

Статья

Увольнительная для генерала

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут – но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном – с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: “в связи с утратой доверия”.

Владимир Абаринов

16.02.2017

Статья

Разговор о ненападении

Они поговорили – в первый раз с тех пор как Дональд Трамп стал американским президентом. Довольно долго, “в позитивном и деловом ключе”, если верить пресс-релизу Кремля. С “пожеланиями счастья и процветания” народу российскому от американцев и напоминаниями Трампу от лица россиян, что наши страны были “союзниками в двух мировых войнах”. Это был несомненный позитив.

Илья Мильштейн

30.01.2017

Статья

Он их даже не представляет

Фраза, брошенная Трампом в ответ на протесты, очень характерна и опасна. То же говорила российская власть “болотникам”: президент избран, после драки кулаками не машут. Да, президент избран, но это не значит, что он теперь может делать все что угодно. Именно гражданское общество должно помешать ему демонтировать завоевания американской либеральной революции 60-х годов.

Владимир Абаринов

23.01.2017



Статья

Уколоться и надуться

Вступивший в должность обижается ежедневно и ежечасно, и похоже на то, что новости про Трампа в течение ближайших месяцев будут однообразны. Про него что-то сказали, и он надулся. Ему задали вопрос, а он начал кукситься. Он провел встречу, в ходе которой расстроился, о чем тут же написал в твиттер. Эти новости навязнут в зубах, но читать их придется.

Илья Мильштейн

23.01.2017

По вечерам его томит скука. Закончив в половине седьмого тяжкие труды на благо народа, он удаляется в жилую половину дома и там в полном одиночестве, завернувшись в банный халат, угрюмо смотрит fake news по телевизору, пишет сердитые твиты и разговаривает по телефону. Едва дождавшись конца недели, он летит в свое флоридское имение к привычному образу жизни.

Ему необходимо постоянное признание. Он тоскует по избирательной кампании, когда он выступал перед восторженной толпой, упиваясь своей популярностью. Уже после выборов он устроил “турне победы”. После пресс-конференции, на которой “бесчестная пресса” задала ему столько коварных вопросов, а потом сообщила “фальшивые новости”, он наградил ее званием “врага американского народа” и устремился во Флориду на новый митинг поклонников, чтобы в очередной раз искупаться в лучах славы.

Он похож на героя фильма Бертолуччи “Последний император” – юного правителя Поднебесной Пу И, который отчаянно стремится вырваться из Запретного города. Близкие к нему люди утверждают, что он страдает cabin fever – раздражительностью от одиночества и жизни в четырех стенах. От этой беды обычно спасает работа, но он, судя по всему, не привык к систематическому труду, у него нет внутренней дисциплины и силы воли, чтобы заставить себя интересоваться тем, ради чего он занял этот пост. Его природа совсем другая: он полагается на внешний эффект и кавалерийский наскок. Один такой наскок – на визовый режим – закончился, к его великой досаде, поражением в суде. Другой – на реформу медицинского страхования по Обаме – по мнению вождей его же партии, и затевать не стоит.

“Еще не было президента, который сделал бы так много за такой короткий срок”, – говорит он и сам совершенно искренне верит в это. Ведь он подписал уже столько указов! А для пущей важности велел заменить хромированное перо, которым подписывал бумаги Обама, на золотое. Ручек требуется много: он имеет привычку дарить их присутствующим на церемонии подписания. Однако он путает издание указа с реальным решением вопроса.

“В нашем правительстве продолжается неправдоподобная неразбериха, – заявил недавно командующий Силами специальных операций генерал Тони Томас. – Надеюсь, они скоро разберутся, что к чему, потому что мы воюющая страна”. Да и как этой неразберихе не продолжаться. Из примерно 1200 высоких постов, на которые назначает президент, а утверждает Сенат, вакантными остаются более 500 – прежние обладатели должностей уволились или уволены, а новых пока не нашли. В одном только Госдепартаменте таких позиций 116, в том числе шесть из девяти заместителей госсекретаря. В Министерстве обороны – 53.

Президент, похоже, только что узнал о разрушительной силе ядерного оружия (не исключено, что он хотел с его помощью решить северокорейскую проблему). Во всяком случае он говорил об этом журналистам как о большой для себя новости: “Меня тут проинформировали… Это был секретный брифинг, но одно я могу сказать, потому что это написано во всех книжках: ядерная катастрофа будет непохожа ни на какую другую”. Тем не менее он хочет, чтобы у США ядерного оружия было еще больше. Он уверен, что причина аутизма – прививки. И не сомневается, что все опросы с неблагоприятными для него результатами – “фальшивые новости”.

Почему ему никто не возражает? Есть такое понятие – “поле искажения реальности”. Это свойство было присуще Стиву Джобсу – он мог “убедить кого угодно в чем угодно”. Но более простое, хотя не менее абсурдное объяснение дал Булгаков в “Театральном романе”: “на Сивцев Вражке не возражают”. Надо только не читать выстрел, безропотно согласиться на кинжал и мать Антонину, а делать по-своему и как надо. Например, руководители американской автомобильной промышленности, с которыми президент встретился в первую же свою рабочую неделю, не возражали, потому что в этом нет нужды. У президента дремучие и устаревшие представления о глобальном автомобильном рынке. Он угрожает высокими тарифами компаниям, имеющим производственные мощности за рубежом. Но американские машины, произведенные за рубежом, никто не ввозит в США – их продают там, где сделали. А европейские и японские производители строят свои предприятия в Америке – они не отнимают, а создают рабочие места для американцев.

И так за что ни возьмись. Дошло до того, что высокие должностные лица не уточняют или толкуют слова президента, а говорят так, как если бы он их вовсе не произносил. “Добыча принадлежит победителю, – заявил президент в своей речи в штаб-квартире ЦРУ, излагая свое видение войны в Ираке. – Мы должны были держать в своих руках нефть. Ну ладно, может, у нас будет другой шанс”. Эти слова крайне озадачили и даже напугали иракское правительство. Но министр обороны Джим Мэттис, недавно побывавший в Ираке, твердо заверил, что подобных планов у США нет. Не успела пресса оповестить мир о том, что Вашингтон отказывается от концепции двух государств в палестино-израильском урегулировании, как посол США в ООН Никки Хэйли заявила о приверженности США этой концепции. А в первом же своем выступлении на заседании Совета Безопасности она однозначно назвала Крым территорией Украины, и это стало первым официальным заявлением новой администрации по Крыму.

Конечно, если весь пар уходит в свисток, пусть хоть алмазным пером расписывается. Но в этом помешательстве есть своя система. Президент размазывает в кашу любой вопрос, на который ему приходится отвечать. Он долго и многословно рассуждает о будущих отношениях с Россией, но когда пытаешься извлечь из этого обильного словоизвержения хоть какой-то смысл, ничего не получается.

Хиллари Клинтон устроила перезагрузку – помните эту дурацкую пластиковую кнопку, которая всех нас выставила придурками? Если бы это сделал я, я был бы плохой парень… Вам надо понять: если я сейчас буду суров с Россией, все скажут, и вы скажете: о, разве это не прекрасно? Но я вас хорошо знаю. Позже вы скажете: он слишком тверд, мы не должны так делать… Я думаю, Путин, возможно, решил, что он не может иметь со мной дело, потому что вступать сейчас в сделки с Россией непопулярно для политика. Я политик в настоящее время. Куда проще для меня было бы сейчас проявить жесткость в отношении России. Но потом мы не сможем с ней договариваться. Я не знаю, сумеем ли мы договориться. Может, сможем – может, нет. Но знаете что? Я хочу поступать правильно ради американского народа… Неужели кто-то по-настоящему верит, что Хиллари Клинтон была бы жестче с Россией, чем Дональд Трамп

Так жестче или мягче он собирается быть с Россией? Лично я не смог понять. Эта каша лезет и лезет из Белого Дома, как из горшка братьев Гримм, через глаза и уши она проникает в мозг, мы все отупеем за четыре года, утонем в этой вселенской смази. Он не противопоставляет “фальшивым” новостям свои правдивые – он внушает нам, что никакой разницы нет. “Послеправда” – слово года по версии Оксфордского словаря. И это уже не Оруэлл, а Кэрролл:

МЕНЬШЕ ХЛЕБА! БОЛЬШЕ НАЛОГОВ!

…Некоторые вопили: “Хлеба!”, другие: “Налоги!”, но никто толком не понимал, чего же они хотят.

А New York Times, рассказавшая об одиноком времяпрепровождении президента, удостоилась новых и особенно злобных нападок. “Не думаю, что президент надевает халат, – строго распекал газету пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. – У президента его точно нет… Президент отлично осведомлен о политике, которая исходит из Белого Дома за его подписью”. Он потребовал извинений от NYT, но газета извиняться не стала. Зато в соцсетях появились фотографии президента в халате. Но это было давно и неправда.