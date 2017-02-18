Воскресенье, 26 февраля 2017

Суд австрийского города Фельдкирх, земля Форарльберг, приговорил 25-летнего чеченца – местного жителя к двум с половиной годам тюрьмы за участие в войне в Сирии. Об этом сообщает Salzbug24 со ссылкой на публикацию APA. Имя осужденного, так же как и его гражданство, в заметке не уточняются; приводится лишь псевдоним Джундуллах, под которым он воевал на Ближнем Востоке.

Подсудимому вменили членство в террористической организации и подготовку к терроризму. Как отмечается, это первый в Форарльберге процесс по делу о терроризме.

Согласно фабуле дела, в Сирию Джундуллах выехал в октябре 2013 года. Там он присоединился к группировке “Джунд эш-Шам”. Чеченец прошел месячную подготовку, после чего участвовал в боях. В марте 2014-го он вернулся в Австрию.

Сам обвиняемый утверждал, что воевал не на стороне исламистов, а в составе Свободной сирийской армии, поддерживаемой демократическими странами. Он настаивал, что руководствовался не религиозными побуждениями, а желанием поспособствовать свержению диктатора Башара Асада.

Однако прокурор представил фото и видео, на которых подсудимый запечатлен с боевиками и командирами “Джунд эш-Шам”. Кроме того, на обвиняемого дали показания знакомые с ним боевики, ранее осужденные в Германии.

Как отмечается, в сентябре 2015 года Джундуллах получил полтора года по делу о наркотиках. В то же время смягчающим обстоятельством было признано то, что после возвращения с войны он отговорил от поездки в Сирию двух молодых людей.

Приговор может быть обжалован.