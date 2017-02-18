Воскресенье, 26 февраля 2017

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман будет курировать строительство нового здания для школы акробатического рок-н-ролла “Хамовники”. Об этом пишет “Медуза”, ссылаясь на источник в столичной мэрии. Именно в этой школе занималась дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

По данным источника издания, Роман Золотов работает в столичном правительстве с августа 2016 года. В феврале 2017-го его назначили заместителем главы департамента спорта и туризма. На этой должности Золотов занимается пропагандой массового спорта, в его подчинении около 100 спортивных объектов.

Новый комплекс для спортшколы “Хамовники” будет построен на улице Трехгорный вал. Стоимость проекта составляет 528,3 миллиона рублей.

Старое здание, где сегодня располагается спортшкола и три музыкальных образовательных учреждения для детей, будет снесено. При этом в московском депаратаменте культуры сообщили, что ничего не знают о строительстве нового комплекса и не планируют переезд музыкальных школ.

Школу “Хамовники” возглавляет Татьяна Быстрова – главный тренер сборной России по акробатическому рок-н-роллу, глава Федерации акробатического рок-н-ролла Москвы, первый тренер Катерины Тихоновой.

В апреле 2016 года СМИ выяснили, что бюджет фонда “Национальное интеллектуальное развитие”, который возглавляет Тихонова, за 2015 год вырос на 46 процентов. Если в 2014 году общие расходы организации составили 281,6 миллиона рублей, то в 2015-м – 411,5 миллиона.

Как формируется бюджет НИР, журналистам выяснить не удалось. В документе, опубликованных в открытом доступе, говорилось, что средства в фонд поступают от российских граждан и компаний, а также от собственной коммерческой деятельности, однако никаких конкретных цифр приведено не было.

В числе членов попечительского совета фонда Тихоновой – президент “Роснефти” Игорь Сечин, гендиректор “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, основной владелец “Новатэка” Леонид Михельсон и гендиректор “Сибура” Дмитрий Конов.

Закон о создании в России Национальной гвардии (Росгвардии) Владимир Путин подписал 3 июля. Декларируемые задачи Росгвардии – “обеспечение режима территориальной целостности”, в том числе участие в охране государственной границы, борьба с терроризмом, работа в чрезвычайных ситуациях, охрана спецобъектов. Также к компетенции спецслужбы отнесены контроль оборота оружия и работы частных охранных предприятий.

Директором Федеральной службы Росгвардии и главнокомандующим ее войсками назначен Виктор Золотов, в 2000-2013 годах работавший начальником личной охраны Путина.