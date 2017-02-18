Воскресенье, 26 февраля 2017

В Петербурге задержан участник прошедшей 23 февраля акции “ЛГБТ-спецназ” Петр Воскресенский. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Вечером в понедельник к Воскресенскому домой начали ломиться полицейские. Активист открыл дверь; его схватили и отвезли в ОП-78. Там на Воскресенского оформляют протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). В отделе находятся оперативники ЦПЭ, а также, по словам полицейских, один из замначальника ГУВД по Петербургу и Ленинградской области.

Силовики также приходили к еще нескольким активистам. По данным “Медиазоны”, это Алексей Сергеев, Петр Трофимов и Георгий Жуков; ОВД-Инфо со ссылкой на активистку Ирину Яценко приводит еще одно имя – Алексей Назаров. У Сергеева дверь силовикам не открыли, а к Назарову визитеры явились по старому адресу, где активист уже не живет.

Ранее спикер петербургского заксобрания единорос Вячеслав Макаров назвал спецназом ЛГБТ граждан, протестовавших 28 января в Исаакиевском соборе против передачи этого памятника РПЦ. Тогда на Марсовом поле состоялся митинг, по окончании которого десяток с небольшим его участников зашли в собор, достали листы бумаги с напечатанными буквами и выстроились так, что буквы на листах сложились во фразу “Музей – городу”.

Акция “ЛГБТ-спецназ”, посвященная, как отмечали ее участники, “появлению нового вида войск”, прошла на Большой Морской улице. Около десятка активистов зачитали “клятву ЛГБТ-спецназа” и подняли радужный флаг, после чего их “расстреляли”. Один из участников держал фотографию Макарова, за спиной которого стоял солдат. Фото было украшено лентой в цветах радужного флага.