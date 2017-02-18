Суббота, 25 февраля 2017

Дмитрий Борко

18.02.2017

Уголовка за пикеты: рано радуемся

Гражданский активист Ильдар Дадин, приговор которому 22 февраля был отменен Верховным судом, освобожден из ИК-5 общего режима в Рубцовске Алтайского края. Об этом сообщает “Дождь”.

Как передавал телеканал вскоре после 9 утра воскресенья по Москве (13 часов по Рубцовску), начальник ИК-5 Иван Ламтюгин рассказал жене активиста Анастасии Зотовой, что фельдъегерь “Спецсвязи” доставил в колонию постановление ВС об отмене приговора.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц – с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора оппозиционер провел почти 1 год 4 месяца.

В своем решении от 22 февраля ВС постановил освободить Дадина; за активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

В тот же день стало известно, что Генпрокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Дадина в карельской ИК-7 в Сегеже, где он находился около трех месяцев прошлой осенью, пока не был переведен в Рубцовск. Материалы о пытках направлены на дополнительную проверку.

Фельдъегерская служба должна была передать постановление ВС в ИК-5 еще 23 февраля. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заверял, что выходные на срок доставки документа не повлияют.

Однако 24-го числа начальник колонии Ламтюгин сообщил Зотовой, днем раньше приехавшей в Рубцовск, и сопровождающим ее журналистам, что “бумаги еще нет”.

Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. В субботу стало известно, что Страсбургский суд обязал Россию до понедельника дать ответ по этой жалобе.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). Она объявила активиста виновным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах) за участие в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. При этом прокурор запрашивала для подсудимого лишь два года.

31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Между тем 10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. По итогам рассмотрения этой жалобы и было вынесено постановление об отмене приговора.