Суббота, 25 февраля 2017

В Москве прошел согласованный марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент “Граней”. По подсчетам “Белого счетчика”, мероприятие собрало 15,2 тысячи участников. Они прошли от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до метро Тургеневской, а далее – по проспекту Сахарова до его пересечения с Садовым кольцом.

Перед началом акции силовики цензурировали лозунги демонстрантов. На марш не был пропущен целый ряд баннеров и плакатов. В частности, у организаторов мероприятия была изъята растяжка “Путин – это война”. Из-за споров с полицией относительно этого баннера начало шествия задержалось на полчаса.

По информации функционера ПАРНАС Петра Царькова, силовики изымали все лозунги с упоминанием Путина.

ОГОН передает, что на шествие не допустили и баннер “Свободу Дмитрию Демушкину!”.

В свою очередь, комитет “Нация и свобода” сообщил, что силовики не разрешили пронести плакаты “Долой диктатуру! За права и свободу русского народа” и “Свободу Белову!” (Поткину. – Ред.).

Также активистам комитета запретили пронос плакатов со следующими высказываниями Немцова: “Александр Белов – узник совести”, “Если мы не потребуем отставки Путина, то мы ничего в стране не изменим”, “Путин проводит геноцид русских”, “Правда в том, что Путин – это война и кризис”.

Кроме того, на мероприятие не пропускали флаги Украины.

В то же время в проносе крымскотатарских национальных флагов силовики не препятствовали. Демонстранты с этими флагами образовали отдельную колонну и развернули растяжку “Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!”.

Всякий раз, когда силовики изымали у пришедших плакаты и иную агитацию, демонстранты реагировали на это скандированием лозунгов “Путин – это война” и “Россия без Путина!”.

Видео Дмитрия Борко:

Во время шествия было совершено нападение на председателя ПАРНАС Михаила Касьянова. Неизвестный подошел к политику и выплеснул на него из шприца некую черную жидкость. Как передает журналистка Ирина Воробьева, при этом нападавший кричал “Россия с Путиным!”.

Силовики задержали провокатора.

Между тем ОВД-Инфо передает, что на Пушкинской площади перед началом шествия был задержан прибывший в Москву сопредседатель петербургского отделения “Солидарности” Константин Ершов. Когда активист раздавал газету “Вестник народной свободы”, к нему подошли несколько боевиков НОД и начали его оскорблять. Полицейские, однако, задержали не их, а Ершова.

Ершова отвезли в ОП “Тверской”. Активиста больше двух часов продержали в автозаке, не давая воды и не выпуская в туалет. В дальнейшем с него взяли объяснения и отпустили. Как выяснилось, оппозиционер был задержан по доносу одного из нодовцев, который заявил, будто в “Вестнике народной свободы” содержатся оскорбления Путина и призывы к свержению режима. Полицейские в итоге признали, что ни они, ни нодовец экспертами по вопросам экстремизма не являются.

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Тем временем, сообщает “Дождь”, на Большом Москворецком мосту, где развернут самодеятельный мемориал Немцова, произошел конфликт. Некий гражданин, предположительно пьяный, в брюках с нашивкой “Батальон “Восток” (одно из террористических формирований ДНР), проходя с подругой мимо мемориала, плюнул на фотографию Немцова. Когда оппозиционеры, дежурящие на мосту, потребовали прекратить дебош, тот начал плевать в них, материться и отталкивать. Через некоторое время подошли полицейские. Проверив у дебошира документы, они отпустили его.

Шествия и митинги были организованы также в десятках других городов в России и за рубежом. В Петербурге акция, несмотря на отсутствие согласования, собрала, по данным организаторов, свыше 5 тысяч человек.

Полицейские задержали участника марша Петра Трофимова, который шел с плакатом “Давайте станем гражданским обществом” и скандировал лозунги. Сообщалось, что в ОП-78 на демонстранта оформляют протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), предусматривающей от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. Позже стало известно, что Трофимова освободили; был ли в итоге составлен на него протокол, не уточнялось.

В Новосибирске, пишет “Тайга.инфо”, на согласованный марш вышли, по данным организаторов, 130-150 граждан.

В Ярославле, передает “Открытая Россия”, в шествии приняли участие около 300 демонстрантов, в Чебоксарах – несколько десятков, в Уфе – всего около 15. В Казани, сообщают “Idel.Реалии”, митинг собрал примерно 50 участников.

В Ростове-на-Дону, по данным “Кавказского узла”, на митинг вышли 100 демонстрантов, а в Волгограде организаторы назвали точное число участников – 31 человек.

В Челябинске, как написала правозащитница Валерия Приходкина, по окончании согласованного митинга в парке Алое поле был задержан демонстрант Игорь Пожидаев. Полицейские обвинили его в том, что на мероприятии он курил, хотя закон этого не запрещает, а во время самого митинга замечаний за курение силовики ему не делали. Пожидаева отвели в автобус; паспорт у него отобрали. Однако организаторы митинга после непродолжительного спора с полицейскими добились освобождения демонстранта.

Многолюдная согласованная акция – шествие с последующим митингом – состоялась в Нижнем Новгороде (

ВИДЕО). В числе лозунгов у демонстрантов были такие: “Аншлюс Крыма – позор России” и “Нет репрессиям против крымских татар!”.