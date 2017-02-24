Пятница, 24 февраля 2017

Европейский суд по правам человека обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Данина на незаконное удержание его в алтайской колонии. Об этом заявила один из адвокатов политзаключенного Ксения Костромина, сообщает ТАСС.

“Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля”, – отметила Костромина. По ее словам, адвокаты отправили для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру, ФСИН, а также в ЕСПЧ, в которых они просят разобраться с ситуацией, и “почему до сих пор Ильдара не выпустили из колонии”.

Между тем председатель Общественной наблюдательной комиссии по Алтайскому краю Алексей Белоус, посетивший ИК-5, сообщил, что Дадина отпустят только после получения официального текста решения Верховного суда. “Потому что было разъяснение заместителя председателя Верховного суда, в котором указано, что в связи с тем, что имела место подделка решений ВС, ФСИН должен руководствоваться в своих действиях только официальными документами, представленными фельдъегерской или спецслужбой”, – объяснил Белоус. Глава ОНК отметил, что по имеющейся информации, документ был отправлен из Москвы 22 февраля. Однако пока нет сведений, где в настоящее время находится бумага.

Белоус, сославшись на самого Дадина, рассказал, что политзаключенный находился один в комнате видеосвязи во время заседания Верховного суда. Сотрудники ФСИН “пошли ему навстречу” и покинули помещение, так что решения ВС они не слышали. Как предположил Белоус, это произошло потому, что сам Дадин не ожидал отмены приговора.

По словам членов ОНК, Дадин чувствует себя хорошо. Он поправился на девять килограммов и ждет освобождения. Об ИК-5 Дадин отзывается хорошо. По его словам, сотрудники ФСИН относятся к заключенным “с пониманием”.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Дадина освободят сразу после получения документа ВС. Фельдъегерская служба должна была доставить его еще 23 февраля. При этом Максименко отметил, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения. По другой информации, доставкой постановления ВС занимается Спецсвязь. Управление Спецсвязи по Алтайскому краю отказалось от комментариев. В отделении службы в Рубцовске, где находится колония, изданию сообщили, что в пятницу никаких писем не поступало.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор политзеку, освободить его из колонии и признать за ним право на реабилитацию. Как заявил прокурор Леонид Коржинек, два административных постановления, вмененных Дадину, на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя. При этом Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции.

Также Генпрокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Дадина в колонии. Материалы дела направлены на дополнительную проверку.

10 февраля Конституционный суд опубликовал постановление с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Пока судьи совещаются, посмотрите, за что пытают Ильдара Дадина pic.twitter.com/nhJmlocEX7

— Грани.Ру (@GraniTweet) 22 февраля 2017 г.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место – в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске. Срок заключения политзека истекал в июле.