Четверг, 23 февраля 2017

Трем российским легкоатлетам разрешено выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Как сообщили в Международной федерации легкой атлетики (IAAF), разрешения получили прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья на спринтерские дистанции Кристина Сивкова и метатель молота Алексей Сокирский.

При этом шесть заявок от российских легкоатлетов IAAF отклонила. Документы остальных спортсменов пока находятся на рассмотрении.

Как уточняет “РБК-Спорт”, в общей сложности IAAF получила от российских спортсменов 48 заявок на выступление под нейтральным флагом. 28 из них были поддержаны Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF инициирует перепроверку допинг-проб всех российских спортсменов, подавших заявки. На основании полученных данных будет вынесено решение по допуску легкоатлетов к отдельным соревнованиям. Все процедуры перепроверки допинг-проб должны быть завершены к середине марта.

Российские легкоатлеты потеряли право выступать в международных турнирах после того, как IAAF в ноябре 2015 года лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Это решение было связано с систематическим употреблением допинга в российской легкой атлетике. Для выступления на международных турнирах российские легкоатлеты должны подавать индивидуальные заявки, при этом IAAF допускает только выступление под нейтральным флагом. Заявки россиян могут быть удовлетворены только в том случае, если спортсмены будут соответствовать критериям IAAF.

11 января национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. “Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA”, – говорится в заявлении.

“Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране”, – отмечается в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях, но только как нейтральные атлеты.

19 января вице-премьер Виталий Мутко заявил, что “если наших спортсменов допустят под нейтральной флагом, мы будем только рады”. “Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать, – сказал Мутко. – Мы никого не связываем, и так будем знать, что он россиянин”.