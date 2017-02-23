Четверг, 23 февраля 2017

Ильдар Дадин до сих пор не вышел на свободу из-за того, что решение Верховного суда все еще не доставлено в ИК-5 в Алтайском крае. Как пишет “Новая газета”, жена Дадина Анастасия Зотова и журналисты уже второй день ожидают освобождения активиста в Рубцовске. В пятницу начальник колонии Иван Ламтюгин сообщил им, что “бумаги еще нет”.

Ламтюгин добавил, что как только бумага поступит, Дадину выдадут билет на поезд и материальную помощь.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что Дадина освободят сразу после получения документа. Фельдъегерская служба должна была доставить его еще 23 февраля. При этом Максименко отметил, что праздничные дни не повлияют на срок освобождения.

По другой информации, доставкой постановления Верховного суда занимается Спецсвязь. Управление Спецсвязи по Алтайскому краю отказалось от комментариев. В отделении службы в Рубцовске, где находится колония, изданию сообщили, что в пятницу никаких писем не поступало.

Также в пятницу стало известно, что Общественная наблюдательная комиссия Алтайского края проведет внеплановую инспекцию ИК-5. “Завтра мы выезжаем на проверку колоний Рубцовска и внепланово заедем в колонию №5 после информации о том, что Ильдара до сих пор не отпустили. Мне непонятно, почему решение суда до сих пор не исполнено: велась трансляция заседания, руководство колонии знает о решении суда. Конечно, бумажный носитель решения необходимо доставить непосредственно в колонию, но это обязательное условие для условно-досрочного освобождения, а здесь человека признали невиновным, но держат его под стражей”, – сообщил председатель ОНК Алексей Белоус.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор политзеку, освободить его из колонии и признать за ним право на реабилитацию. Как заявил прокурор Леонид Коржинек, два административных постановления, вмененных Дадину, на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, поэтому дело заводить было нельзя. При этом Коржинек подчеркнул, что Конституционный суд признал статью, по которой был осужден Дадин, не противоречащей Конституции.

Также Генпрокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Дадина в колонии. Материалы дела направлены на дополнительную проверку.

10 февраля Конституционный суд опубликовал постановление с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. КС указал, что приговор к лишению свободы по вмененной Дадину статье возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. В этой связи суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). Она объявила активиста виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

30 сентября президиум Мосгорсуда отклонил кассационную жалобу политзека, поддержанную омбудсменом Татьяной Москальковой. 19 декабря ВС отказал в удовлетворении повторной кассационной жалобы.

Пока судьи совещаются, посмотрите, за что пытают Ильдара Дадина pic.twitter.com/nhJmlocEX7

— Грани.Ру (@GraniTweet) 22 февраля 2017 г.

Ранее Дадин содержался в ИК-7 Карелии в городе Сегежа. Там он подвергался жестоким пыткам. В январе нынешнего года политзека перевели на новое место – в ИК-5 Алтайского края в Рубцовске. Срок заключения политзека истекал в июле.