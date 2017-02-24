Пятница, 24 февраля 2017

Технической новинкой порадовали разработчики новых проектов электронной продукции одесские учёные и инженеры. Они выпустили полиграф собственной разработки. „Рубикон“ — так называется детектор лжи одесситов. Планируется обеспечить полиграфами везде, где требуется определение честности сотрудников или подозреваемых в совершении правонарушений.

Полиграф сконструирован на основании последних научных достижений. Он состоит из семи датчиков, обладающих очень высокой чувствительностью. Они фиксируют одновременно несколько параметров состояния человека, который проходит исследование. Прибор фиксирует малейшие изменения кровяного давления, сокращение или расслабление мышц, сердечный ритм.

Фиксируя изменения состояния человека во время исследования полиграф очень быстро систематизирует их, анализирует и выдаёт результат. Впечатляют размеры „Рубикона“. Он настолько компактный, что уменьшается в ладони человека.

Высока вероятность того, что полиграф одесситов будет применяться повсеместно. Он приходит на замену зарубежным детекторам лжи. Для того, чтобы успешно освоить его, можно обратиться на сайт http://www.polygraph-rubicon.com Здесь действуют специальные курсы обучения работы на полиграфе, объясняется система работы на нём, представлен сам прибор и компоненты.

Уже поступают заказы на приобретение прибора. Первыми начали делать такие заявки — это частные организации, компании. Руководителям очень важно выявлять сотрудников, которые могут нанести угрозу коллективу предприятия, вред производству. Приобретают детекторы лжи ревнивые супруги. Естественно, разработкой одесситов заинтересовались представители правоохранительных органов, военные.

Важно то, что полиграф может успешно работать в кабинетной тиши, а также в полевых условиях. Он изготовлен из материалов, обладающих высоким качеством. Он надёжен в эксплуатации, удобен в использовании. Не вызывает комфорта у исследуемых во время прикрепления датчиков к участкам тела.

Одно из преимуществ „Рубикона“ заключается в том, что по своим техническим характеристикам он не уступает самым современным аналогам, но значительно их дешевле. Сегодня детектор лжи стоит всего 30000 долларов. Приобрести полиграф лучше всего у производителей. Они дают трёхлетнюю гарантию. Сервисные центры обслуживания расположены Одессе, Киеве, Харькове, Львове.