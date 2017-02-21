Вторник, 21 февраля 2017

Так называемый “марксизм” и особенно “русская революция” были сверхпреступлениями мирового уровня, спланированными и осуществленными тремя сверхдержавами – Британией, Францией и Германией. Это, кстати, открыто признал не кто иной, как весьма информированный Владимир Ильич Ленин в работе о “трех источниках и трех составных частях марксизма”, к каковым он отнес “немецкую классическую философию, английскую политическую экономию и французский утопический социализм”. Или, переводя на нормальный русский язык, – французские идеи, английские деньги и немецкую пропаганду.

Константин Крылов, философ и публицист

Еще в начале 1820-х гг. началась подготовка нового цензурного устава… В теоретическом вступлении обосновывалась необходимость цензуры в России… с напоминанием о пагубных событиях в Европе, о Французской революции и германской философии. Говорилось о том, что дух времени во многих странах Европы стремится к разрушению государственного порядка. Этот дух в виде материалистических учений восстал на Бога. Во Франции низвержены алтари Христовы и законные власти. “Ныне, когда внешние волнения утихли, системы неверия… со всею хитростью духа злобы явились под новою личиною в Германии… под именем чистого разума…”

Павел Рейфман. “Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России”