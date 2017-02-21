Вторник, 21 февраля 2017

Администрация норильской ИК-15 строгого режима вновь отправила фигуранта дела Автономной боевой террористической организации Ивана Асташина в ШИЗО – в этот раз на трое суток. Такую информацию “Граням” сообщила мать политзека Ольга Асташина.

Фсиновцы вменили Асташину занятия физкультурой в неположенное время и в неположенном месте. Согласно правилам ИК-15 такие занятия возможны лишь в выходные дни и только в специально отведенном месте на улице. В помещениях заниматься физкультурой запрещено. Между тем температура воздуха в Норильске в эти дни держится на уровне примерно ‒20 °C.

В ИК-15, куда Асташина перевели в апреле 2014 года из ИК-17 в Красноярске, у политзека неоднократно возникали конфликты со фсиновцами, нарушавшими его права. Так, в декабре прошлого года администрация колонии отправила Асташина на пять суток в ШИЗО по сфабрикованному обвинению в нарушении режима. При этом политзек весь 2016 год не получал взысканий, пока с конца ноября ему не вменили одно за другим четыре нарушения, все незначительные. Асташин заявлял о намерении обжаловать взыскания в суде.

Асташину 24 года, он уроженец столицы. Прозвище – Паук. До ареста учился в Российском химико-технологическом университете.

В ночь на 20 декабря 2009 года, в канун “дня работника органов безопасности”, Асташин с четырьмя товарищами провел акцию “С днем чекиста, ублюдки!”, бросив бутылку с коктейлем Молотова в здание отдела ФСБ по Юго-Западному округу столицы. В результате поджога никто не пострадал, а материальный ущерб оказался незначительным. При этом сам Асташин непосредственно в акции не участвовал, а вел ее видеосъемку.

Кроме того, 11 февраля 2010 года Асташин попытался взорвать самодельной бомбой автомобиль Lexus, припаркованный на Солнцевском проспекте Москвы. Однако мощности бомбы хватило лишь на то, чтобы у машины отлетел бампер.

Силовики начали фабриковать дело о терроризме. В него наряду с акциями Асташина вошли вылазки, проведенные в 2009-2010 годах подмосковной группой Богдана Голонкова, который и придумал название “Автономная боевая террористическая организация”. Эта группа совершила ряд поджогов опорных пунктов милиции, а также торговых точек, принадлежащих кавказцам. В ходе акций Голонкова и товарищей тоже никто не пострадал. При этом члены групп Асташина и Голонкова до открытия дела знакомы между собой не были.

28 декабря 2010-го Асташин был задержан. Помимо прочего ему вменили подготовку ко взрыву столичной ТЭЦ-11, который, как утверждалось, планировалось совершить на Новый год.

На следствии фигуранты дела несколько раз меняли показания. Сам Асташин в итоге признал вину частично – только по эпизодам акции “С днем чекиста, ублюдки!” и поджога Lexus.

Приговор по делу АБТО вынесла 12 апреля 2012 года коллегия Мосгорсуда в составе Павла Мелехина (председательствущий), Татьяны Соловьевой и Сергея Иванова. Изо всех 10 фигурантов Асташин, объявленный лидером группировки, получил максимальный срок – 13 лет строгого режима с ограничением свободы после выхода из колонии.

23 июля 2012 года Верховный суд смягчил Асташину приговор до 12 с половиной лет, а 11 декабря 2013 года президиум ВС снизил политзеку срок до 9 лет 9 месяцев и снял с него дополнительное наказание – ограничение свободы. Таким образом, Асташин освобождается 22 сентября 2020 года.

В окончательном варианте судебного решения Асташин признан виновным по пункту “а” части 2 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой; восемь эпизодов), части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), части 1 статьи 223 (незаконное изготовление боеприпасов), части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 (приготовление к теракту) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот боеприпасов).

Между тем 28 июня 2013 года Мосгорсуд запретил АБТО, объявив ее террористической организацией.

В ноябре 2015 года художник Петр Павленский на суде по выбору ему меры пресечения за акцию “Угроза” упомянул дело АБТО, сравнив акцию Асташина и его товарищей со своей.

В начале 2016-го Асташину было выделено 100 тысяч рублей в рамках проекта поддержки политзаключенных “Помощь Ходорковского и Навального”, реализуемого “Открытой Россией”. 20 тысяч рублей из этой суммы политзек распорядился передать приморским партизанам.

В начале августа прошлого года Анастасия Совалайнен, жена Асташина, подала в ЕСПЧ жалобу о трех нарушениях, допущенных Россией в отношении политзека. В жалобе говорится, что отправка москвича Асташина в Норильск, с которым отсутствует сухопутное сообщение, затрудняет контакты политзека с семьей и тем самым нарушает статью 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). Две другие претензии связаны с нарушением статьи 6 конвенции (право на справедливое судебное разбирательство).

На прошлой неделе стало известно, что Асташин подал в Конституционный суд жалобу о признании части 4 статьи 73 Уголовно-исполнительного кодекса (места отбывания лишения свободы) не соответствующей Основному закону. Часть 1 статьи 73 устанавливает общее правило, согласно которому заключенные должны отбывать сроки в тех регионах, где они жили или же где были осуждены. В оспариваемой политзеком части 4 той же статьи приводится список категорий граждан, на которых это правило не распространяется. В их числе – лица, осужденные, как и Асташин, по “террористической” 205-й статье УК.

Такая норма, заявляет политзек, нарушает право на уважение частной жизни. Она затрудняет свидания с родственниками, ставя реализацию права осужденного на свидания в зависимость от непубличного внутриведомственного решения. Кроме того, говорится в документе, это положение УИК необоснованно ужесточает условия отбывания срока, назначенного судом.