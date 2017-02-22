Среда, 22 февраля 2017

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек внес в Верховный суд кассационное представление на приговор воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной к пяти месяцам общего режима за репост видео. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

“В представлении поставлен вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления”, отмечается в сообщении. Как поясняют в Генпрокуратуре, такое решение может принять Курганский облсуд, если ВС согласится с предложением и возбудит кассационное производство.

34-летняя Чудновец – жительница города Катайска Курганской области. Работала воспитательницей детсада. В августе 2015 года в своей закрытой группе во “Вконтакте” Чудновец сделала репост трехсекундного видео, на котором воспитатели детского лагеря в ее городе издеваются над обнаженным 10-летним ребенком. Воспитательница назвала это “вопиющим случаем”. Меньше чем через пять часов она удалила запись. Однако следователь успел сделать несколько скриншотов.

21 июля 2016-го против Чудновец возбудили дело по пунктам “а”, “б” части 2 статьи 242.1 УК (изготовление порнографии с участием лица моложе 14 лет, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Воспитательницу объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Чудновец этапировали в Катайск на допрос, после чего оставили под подпиской о невыезде.

Процесс, проходивший в Катайском райсуде, был закрытым от публики и прессы. 8 ноября председатель суда Владимир Борычев приговорил Чудновец к полугоду общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда. Прокурор в прениях требовал для подсудимой пять лет общего режима.

Приговор Чудновец вызвал волну возмущения в обществе. На этом фоне 18 ноября зампрокурора Курганской области Олег Седельников подал в облсуд апелляционное представление о замене осужденной реального срока годом исправработ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства.

Однако 22 декабря Курганский облсуд, рассмотрев представление Седельникова в одном заседании с апелляционной жалобой адвоката осужденной Алексея Бушмакова, настаивавшего на оправдании своей клиентки, ограничился тем, что сократил осужденной срок на месяц.

13 февраля стало известно, что она отказалась ходатайствовать о помиловании. “Просьба о помиловании – это все-таки признание вины, – пояснил позицию осужденной ее гражданский муж Андрей Мясников. – Мы теряем возможность судиться дальше, возможность реабилитации”.

15 февраля Курганский облсуд отказал в принятии кассационной жалобы защиты и кассационного представления прокуратуры на приговор Чудновец. По словам помощника председателя суда Василия Шалая, ни защита, ни прокуратура не представили новых доводов и не указали на вновь вскрывшиеся обстоятельства, поэтому оснований для пересмотра приговора нет.

Бушмаков пообещал подать новую кассационную жалобу – уже в Верховный суд. “Кроме того, – добавил адвокат, – почти готова жалоба в ЕСПЧ. Она будет отправлена на этой или на следующей неделе”.

Чудновец содержится в ИК-6 в Нижнем Тагиле. На свободе у Чудновец остался малолетний ребенок.