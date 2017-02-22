Среда, 22 февраля 2017

В Москве на 79-м году жизни скоропостижно скончался актер Алексей Петренко. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Петренко родился в Черниговской области. После окончания Харьковского театрального института в 1961 актер играл в театрах Запорожья и Мариуполя. В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета, где актер служил до 1977 года.

C 1977 года Алексей Петренко выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1978 года играл на во МХАТе. В 1991-1992 А.Петренко выходил на сцену театра “Школа современной пьесы”.

С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии им. М.Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Петренко снялся почти в 80 художественных фильмах, среди которых “Сказ про то, как царь Петр арапа женил”, “Агония”, “Жестокий романс”, “ТАСС уполномочен заявить”, “Узник замка Иф”, “Мушкетеры двадцать лет спустя”, “Сибирский цирюльник”, “Доктор Живаго”, “Похороните меня за плинтусом” и другие.

В 1984 году Петренко получил звание Заслуженного артиста РСФСР, в 1988 – Народного артиста РСФСР. В 1999 году Петренко присвоили звание Народного артиста Украины. В том же году актер стал лауреатом Государственной премии России.