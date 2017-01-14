Среда, 22 февраля 2017

Каждый трубопровод должен иметь регулирующее устройство для открытия, закрытия и напора газа, пара или жидкости. Этим устройством является запорная арматура. Среди видов запорной арматуры более известны краны и регулирующие клапаны. Но есть ещё дисковые затворы и чугунные задвижки.

Все эти виды имеют схожую конструкцию. Обычно узел крана или регулирующего клапана находится в герметичном корпусе, имеющим два, в некоторых случае три или четыре конца. К ним плотно присоединяется трубопровод. Запорный узел делит систему трубопровода на части. Он состоит из запорного органа и седла.

Чаще всего людям приходится иметь дело с кранами. Этот вид запорной арматуры выпускается различного веса и диаметра. Его вес может варьироваться от одного до трёх килограммов. Их диаметр варьируется в пределах от одного до трёх дюймов. Самыми распространёнными являются шаровые и пробковые краны. По методу герметизации их подразделяют на сальниковые, а также на натяжные.

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Если трубопровод находится под высоким давлением, устанавливают краны сальниковые муфтовые. Обычно, это водопроводы и нефтепроводы. Корпус изготавливают из чугуна. Сальник уплотняют пенькой или резиной. Этот тип кранов выдерживает температуру в пределах 100 градусов и давление — до 1 Мпа.

Шаровые краны выпускают небольших размеров. Они отличаются высоким качеством и надёжностью. Кольца уплотнительные в таких кранах делают из такого материала, как фторопласт-4.

Соединение крана с трубопроводом выполняют с применением резьбовой муфты, фланца. В исключительных случаях соединение выполнение методом сварки. На трубопроводах газовых применяют специальные краны. Они и называются газовыми муфтовыми кранами. Такие краны должны выдерживать нагрев до 50 градусов и давление — до 1 Мпа.

Соединение стальных кранов выполняется с помощью фланцев. Краны, имеющие большой размер, идут в комплекте с червячными редукторами. Регулирование потока в нём осуществляется при помощи маховика. Эти краны устанавливают на газопроводах, работающих в высоких температурных перепадах — от -40 градусов до +70. Устанавливают такие краны исключительно вертикально. Управлять ими можно с помощью маховика, также и дистанционно.

Кажущаяся простота установки на трубопровод крана не должна вводить в заблуждение. Эту работу необходимо поручать только квалифицированным специалистам. Иначе может произойти авария с непредсказуемыми последствиями.