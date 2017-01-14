Вторник, 21 февраля 2017

Депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении законопроект, запрещающий увековечивать память Иосифа Сталина на территории республики. Об этом сообщает ТАСС. С законодательной инициативой выступила группа депутатов.

Документ предусматривается запрет не только на установку памятников Сталину и на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, но и публичное оправдание, одобрение его деятельности. Также запрещается размещение изображений диктатора в общественных местах и в административных помещениях “с целью возвеличивания” его личности.

“Проект закона “О запрете на территории региона увековечения памяти Сталина”, принятый накануне 73 годовщины депортации всего ингушского народа, предусматривает наложение запрета на увековечение памяти Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы и отдельных граждан”, – сказал председатель парламента республики Зелимхан Евлоев.

“Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных”, – отметила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

23 февраля, в годовщину депортации, в Чечене и Ингушетии отмечался День памяти. Между тем в 2011 году лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика должна отмечать все государственные праздники России наравне с другими регионам. День памяти перенесли на 10 мая. В 2014 в Чечне году траурные мероприятия 23 февраля были запрещены.

Операция под кодовым названием “Чечевица”, во время которой чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию с территории Чечено-Ингушской АССР, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным международного общества “Мемориал”, в 1943-44 годах из Чечни и Ингушетии было вывезено 485 000 человек.