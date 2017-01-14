Вторник, 21 февраля 2017

Совет Адвокатской палаты Краснодарского края вынес адвокату Руслану Зурнаджяну предупреждение за ненадлежащую защиту фигурантки “шпионского” дела Оксаны Севастиди, осужденной к семи годам общего режима. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на нынешнего адвоката заключенной Ивана Павлова.

Предупреждение Зурнаджяну вынесено на основании решения, принятого 26 января квалификационной комиссией краевой адвокатской палаты. Комиссия пришла к выводу, что юрист вел защиту Севастиди с нарушением норм УПК и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Максимальная санкция, грозившая Зурнаджяну за эти нарушения, – лишение адвокатского статуса. Именно такое взыскание применил в апреле 2015 года совет Адвокатской палаты Москвы к Андрею Стебеневу, который был признан виновным в ненадлежащей защите фигурантки другого “шпионского” дела – Светланы Давыдовой.

Как передавал корреспондент “Граней”, 15 февраля Верховный суд должен был рассмотреть апелляцию Павлова на отказ Краснодарского крайсуда восстановить срок обжалования приговора Севастиди, пропущенный Зурнаджяном. Саму осужденную доставили на слушания из ИК-3 Ивановской области в Кинешме; она содержится в СИЗО “Лефортово”.

Однако прокурор ходатайствовал о переносе заседания до вынесения решения в отношении Зурнаджяна. Судьи удовлетворили ходатайство. Слушания состоятся 15 марта; начало в 10 часов. Если ВС восстановит сроки обжалования, он сразу же рассмотрит и апелляцию на приговор заключенной.

Предупреждение, вынесенное Зурнаджяну, Павлов представит в ВС.

Севастиди 46 лет, она жительница Сочи. Работала продавщицей в хлебном магазине. Сочинке вменили статью 275 УК (государственная измена), за то что в 2008 году, незадолго до агрессии России против Грузии, она написала знакомому из соседней страны SMS о том, что видела из окна маршрутки поезд с военной техникой, идущий в сторону непризнанной Абхазии. Дело имеет гриф “совершенно секретно”.

Приговор Севастиди вынес 4 марта 2016 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев. При этом в СМИ информация о деле попала лишь 1 декабря.

Зурнаджян, представлявший интересы Севастиди по назначению, к своим обязанностям отнесся халатно. Апелляционную жалобу на приговор он подал с большим опозданием.

Случай сочинке вызвал резонанс в обществе. Защитой заключенной занялись Павлов и его коллега по “Команде 29″ Евгений Смирнов.

23 декабря 2016-го Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции признал приговор Севастиди неоправданно суровым. Он пообещал разобраться в деле и “понять суть” предъявленных сочинке обвинений.