Вторник, 21 февраля 2017

На блог основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не распространяются те же гарантии свободы слова, что и на средства массовой информации. Об этом говорится в ответе России на вопросы ЕСПЧ, сообщают “Ведомости”.

ЕСПЧ рассматривает жалобу Навального на решение Люблинского суда Москвы по иску предпринимателя Владлена Степанова о защите чести и достоинства. В октябре 2011 года суд обязал политика выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

По словам полномочного представителя России в ЕСПЧ Георгия Матюшкина, Навальный блогер, то есть частное лицо, а потому не имеет права на те же гарантии свободы слова, что и профессиональные журналисты. На этом основании суды имели право отказаться принимать в качестве доказательства ссылки Навального на прежние публикации о Степанове в СМИ. Матюшкин заявил, что “все это является настолько очевидным, как если сравнить человека и трамвай”.

Навальный и его представители пытались возложить на гражданский суд функцию уголовного, считает Матюшкин. Они требовали у суда получить информацию о доходах истца, его собственности, банковских счетах. При отсутствии уголовного дела распространение таких сведений не обосновано, настаивает представитель в России в ЕСПЧ.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы Навального в ЕСПЧ, напомнил, что российские власти обязали блогеров регистрироваться в Роскомнадзоре и соблюдать “требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации”.

“Ну что же, совсем неудивительно. Контроль за СМИ и запрет на любую критику – основа режима Путина. Продвижение цензуры, уничтожение независимых изданий это то, что он начал делать в первую очередь, придя к власти”, – прокомментировал Навальный российскую позицию в ЕСПЧ.

Поводом для иска Степанова стала запись в блоге Навального об участии жены бизнесмена Ольги в коррупционной схеме, которую расследовал адвокат Сергей Магнитский. Навальный написал, что Степанова “одобрила вывод из бюджета 5,4 миллиарда рублей (якобы переплаченный налог на прибыль) на украденную фирму”, а также разместил видео, пять фраз из которого истец требовал признать недействительными.

По версии фонда Hermitage Capital, Ольга Степанова руководила московской ИФНС номер 28, которая вместе с инспекцией номер 25 в рекордно короткие сроки одобрила возврат налогов из российского бюджета по искам сомнительных фирм. Как утверждают представители фонда, через месяц после финансовой махинации Владлен Степанов стал учредителем кипрской компании, на счета которой сразу же поступило больше 7 миллионов евро. Степановы, по информации фонда, также обзавелись роскошной виллой в Арабских Эмиратах, виллой в Черногории, особняком в Архангельском, а также двумя квартирами.

Сергей Магнитский умер в следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Незадолго до смерти он вскрыл факты массовых хищений из российского бюджета на общую сумму 5,4 миллиарда рублей, совершенных представителями силовых ведомств. Сразу после этого его обвинили в уклонении от уплаты налогов.