Вторник, 21 февраля 2017

За новым витком антироссийской информационной кампании в Черногории стоят власти страны. Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

“Это не новая кампания, она просто проходит новый этап своей раскрутки, – отметила дипломат. – Конечно, за этой кампанией стоят черногорские власти, как мы понимаем”.

“Премьер-министр Черногории Душко Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться к участию в использовании широко употребляемого в США и странах ЕС тезиса, и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательства в избирательные процессы в этой стране, – указала Захарова. – Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич пошел еще дальше и попытался эту мысль развить, упомянув о присутствии на черногорской территории спецназа ФСБ”.

По ее словам, все эти заявление абсолютно безосновательны. “К сожалению, они тиражируются СМИ в принципе без учета российской позиции, а если она упоминается, то это делается вскользь и непропорционально объему той информации, которая публикуется, исходя из распространяемых данных, – указала официальный представитель МИДа. – Естественно, никаких свидетельств, которые способны были бы подтвердить данные объявления, ни черногорские официальные лица, ни западные СМИ не предоставляют”.

“Мы констатируем, что эта дезинформация усугубляется тем, что публикаций становится все больше, отсутствуют факты, при этом практически не учитывается позиция российских официальных лиц, – подчеркнула Захарова. – Все это, конечно, наносит серьезный ущерб российско-черногорским отношениям”.

В понедельник спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года причастны российские власти. По его словам, во главе группы, планировавшей переворот и убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

“Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности”, – сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

“За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано”, – сказал Катнич. Он добавил, что к операции были причастны специальные силы Федеральной службы безопасности России.

“Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно”, – заявил в свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что относится к заявлению спецпрокурора Черногории “весьма негативно”.

“День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения, – констатировал он. – В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории”, – добавил чиновник.

18 ноября 2016 года прокуратура Черногории впервые упомянула в связи с делом о подготовке переворота имена россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, предполагаемых сотрудников ГРУ. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

11 ноября 2016-го The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.