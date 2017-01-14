Понедельник, 20 февраля 2017

Защита повторно осужденных по делу “Кировлеса” Алексея Навального и Петра Офицерова подала заявление в Комитет министров Совета Европы с просьбой изучить процесс. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение Ленинского районного суда свидетельствует о нежелании российских властей исполнять решение Европейского суда по правам человека, говорится в заявлении за подписью адвокатов Каринны Москаленко и Ольги Михайловой.

“Принимая во внимание нежелание государства-ответчика добросовестно исполнить решение по упоминаемому делу, что является крайне важным для заявителя, равно как и для российского общества, заявитель просит Комитет министров изучить это дело по ускоренной процедуре в ходе ближайшей встречи по вопросам защиты прав человека”, – говорится в документе.

Судебное разбирательство по делу “Кировлеса” проводилось повторно. В июле 2013 года Навальный получил по этому делу пять, а Офицеров – четыре года общего режима, оба со штрафом 500 тысяч рублей. Однако в октябре того же года ВС заменил обоим реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права фигурантов на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Повторный процесс продолжался с 5 декабря 2016 года.

8 февраля судья Алксей Втюрин на повторном процессе по делу “Кировлеса” признал подсудимых виновными, назначив подсудимым то же наказание – Навальному в пять лет, а Офицерову d четыре года условного лишения свободы. Кроме того, судья назначил штраф в 500 тысяч рублей. Эта сумма уже была выплачена по первому приговору.

Сообщество “Диссернет” проверило приговор Навальному, вынесенный судьей Ленинского районного суда Кирова Алексеем Втюриным, найдя множество заимствований из текста его коллеги Сергея Блинова – судьи по делу “Кировлеса” в 2013 году. Как и утверждали ранее адвокаты Навального, Втюрин скопировал даже показания свидетелей, которые выступали в суде в 2013 и 2017 годах, хотя их выступления различались.

17 февраля защита обжаловала приговор. ” своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления”, – сообщил адвокат Вадим Кобзев. Приговор Навальному и Офицерову вступит в законную силу только после рассмотрения жалобы Кировским областным судом.