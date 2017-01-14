Симферополец Мустафаев арестован на 11 суток за пост во “Вконтакте”
Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал местного жителя Марлена Мустафаева на 11 суток за пост во “Вконтакте”. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.
33-летний Мустафаев был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) на основании протокола, составленного ранее во вторник старшим оперативником ЦПЭ майором Ренатом Шамбазовым (в публикации “Крым.Реалий” назван Русланом). Симферопольцу вменили публикацию в июле 2014 года во “Вконтакте” символики “Хизб ут-тахрир”.
В ходатайствах, поданных адвокатом Эмилем Курбединовым, Можелянский отказал. Как передавал на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, Курбединов добивался, чтобы в процессе был опрошен эксперт, составивший заключение с оценкой публикации Мустафаева как экстремистской. Также адвокат настаивал на проведении слушаний с участием прокурора. Кроме того, Курбединов просил изучить в заседании материалы дела, представленные на диске оперативником Шамбазовым. Можелянский ограничился опросом силовика, заявив, что материалы на диске изучать не будет.
Также он отказал в ходатайствах о проведении журналистами фото- и видеосъемки процесса. Пресса в зал допущена не была.
Бывший украинский судья Можелянский после аннексии Крыма вынес уже целый ряд заведомо неправосудных решений, в том числе по уголовным делам. Генпрокуратура Украины открыла против него дело о государственной измене.
Адвокат Курбединов 26 января также был арестован за пост во “Вконтакте” по части 1 статьи 20.3. Ему дали 10 суток. Протокол на юриста оформлял тот же оперативник Шамбазов. Как передает “Медиазона”, в основу дел Курбединова и Мустафаева легло заключение одного и того же экспертного исследования.
Одновременно в Киевском райсуде начались заседания по делам 10 крымских татар, которых задержали утром, когда они пришли к дому Мустафаева, чтобы поддержать его. Как сообщалось в ВК-группе “Крымская солидарность”, симферопольцам вменили статью 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).
Все 10 задержанных – Абляким Абдурахманов, Меджит Абдурахманов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Валид Абу Фарид, Реза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртазаев, Руслан Сулейманов и Энвер Тасинов – арестованы на пять суток. Некоторые разбирательства были проведены без адвокатов. По информации Курбединова, без защитников судили как минимум троих крымских татар.
Задержанные с утра до позднего вечера находились в неотапливаемом автобусе, весь день им не давали есть и пить. Активист по фамилии Григорь (в публикации Наумлюка не упомянут) сообщил, что сразу после задержания силовики избили его в автобусе. “Он еле зашел в зал суда!” – заметил Курбединов.
В ходе обыска у Мустафаева в микрорайоне Каменка были изъяты системный блок, мобильник, а также печатные издания. “В шкафах осмотрели все вещи”, – рассказывала Эльвина Мустафаева, жена симферопольца.
Когда к дому подошли земляки Мустафаева, полицейские перекрыли улицу, а затем в мегафон объявили, будто собравшиеся нарушают российское законодательство о митингах. После этого симферопольцев задержали.