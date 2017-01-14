Понедельник, 20 февраля 2017

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский арестовал местного жителя Марлена Мустафаева на 11 суток за пост во “Вконтакте”. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

33-летний Мустафаев был объявлен виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) на основании протокола, составленного ранее во вторник старшим оперативником ЦПЭ майором Ренатом Шамбазовым (в публикации “Крым.Реалий” назван Русланом). Симферопольцу вменили публикацию в июле 2014 года во “Вконтакте” символики “Хизб ут-тахрир”.

В ходатайствах, поданных адвокатом Эмилем Курбединовым, Можелянский отказал. Как передавал на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк, Курбединов добивался, чтобы в процессе был опрошен эксперт, составивший заключение с оценкой публикации Мустафаева как экстремистской. Также адвокат настаивал на проведении слушаний с участием прокурора. Кроме того, Курбединов просил изучить в заседании материалы дела, представленные на диске оперативником Шамбазовым. Можелянский ограничился опросом силовика, заявив, что материалы на диске изучать не будет.

Также он отказал в ходатайствах о проведении журналистами фото- и видеосъемки процесса. Пресса в зал допущена не была.

Бывший украинский судья Можелянский после аннексии Крыма вынес уже целый ряд заведомо неправосудных решений, в том числе по уголовным делам. Генпрокуратура Украины открыла против него дело о государственной измене.

Адвокат Курбединов 26 января также был арестован за пост во “Вконтакте” по части 1 статьи 20.3. Ему дали 10 суток. Протокол на юриста оформлял тот же оперативник Шамбазов. Как передает “Медиазона”, в основу дел Курбединова и Мустафаева легло заключение одного и того же экспертного исследования.

Одновременно в Киевском райсуде начались заседания по делам 10 крымских татар, которых задержали утром, когда они пришли к дому Мустафаева, чтобы поддержать его. Как сообщалось в ВК-группе “Крымская солидарность”, симферопольцам вменили статью 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Все 10 задержанных – Абляким Абдурахманов, Меджит Абдурахманов, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Валид Абу Фарид, Реза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртазаев, Руслан Сулейманов и Энвер Тасинов – арестованы на пять суток. Некоторые разбирательства были проведены без адвокатов. По информации Курбединова, без защитников судили как минимум троих крымских татар.

Задержанные с утра до позднего вечера находились в неотапливаемом автобусе, весь день им не давали есть и пить. Активист по фамилии Григорь (в публикации Наумлюка не упомянут) сообщил, что сразу после задержания силовики избили его в автобусе. “Он еле зашел в зал суда!” – заметил Курбединов.

В ходе обыска у Мустафаева в микрорайоне Каменка были изъяты системный блок, мобильник, а также печатные издания. “В шкафах осмотрели все вещи”, – рассказывала Эльвина Мустафаева, жена симферопольца.

Когда к дому подошли земляки Мустафаева, полицейские перекрыли улицу, а затем в мегафон объявили, будто собравшиеся нарушают российское законодательство о митингах. После этого симферопольцев задержали.