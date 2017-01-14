Понедельник, 20 февраля 2017

Сегодня моим Распоряжением Мехрибан Алиева назначена на должность Первого вице-президента Азербайджанской Республики. Мехрибан Алиева уже многие годы играет важную и активную роль в общественно-политической, культурной жизни нашей страны… В то же время должен отметить, что Мехрибан Алиева – очень профессиональный, знающий, опытный, принципиальный и вместе с тем очень добрый человек. Неслучайно азербайджанский народ относится к ней с большой симпатией и любовью. Принимая во внимание все перечисленные факторы, я пришел к этому решению.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

“Ну ее, жену, к…! важное в самом деле дело станете делать вместе!”

“Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие… поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести… Нет, брат, ты не ругай меня фетюком… я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает… до слез разбирает, спросит, что видел на ярмарке, нужно все рассказать, такая, право, милая… Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая”.

Николай Гоголь. “Мертвые души”