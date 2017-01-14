Понедельник, 20 февраля 2017

Роскомнадзор оштрафовал “Медиазону”, за то что в двух своих публикациях она упомянула Меджлис крымскотатарского народа и Misanthropic Division, не указав, что эти структуры запрещены в России как экстремистские. Такую информацию передает “Медуза” со ссылкой на главреда “Медиазоны” Сергея Смирнова. По каждому из эпизодов чиновники хотят взыскать с издания по 5 тысяч рублей.

Смирнов заявил, что штрафы будут обжалованы. “Положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было, – заметил он. – Про Misanthropic Division у нас написано, что это нацисты, которых обвиняют в убийствах”. В других публикациях издания о Меджлисе и Misanthropic Division, добавил главред, требование РКН упомянуть, что они запрещены, было соблюдено.

Журналист также рассказал, что претензий с требованием устранить нарушение правил редакции не поступало. “Ты об этом узнаешь постфактум из протокола про штрафы”, – посетовал он.

В РКН “Медузе” пояснили, что для выявления интернет-публикаций, в которых запрещенные организации не обозначены как таковые, используется специальная программа. “С февраля начали массово выписывать за это штрафы”, – добавили чиновники.

Требование сопровождать упоминание организаций, которые объявлены экстремистскими, соответствующим примечанием включено в статью 4 закона о СМИ еще в середине 2000-х годов, однако настаивать на его неукоснительном соблюдении РКН начал с февраля 2015-го. Список организаций опубликован на сайте Минюста; на сегодня в него включены 58 структур.

Руководитель РКН Александр Жаров заявлял, что подобным же образом следует поступать и в отношении организаций, объявленных террористическими; их перечень, по состоянию на октябрь прошлого года насчитывавший 26 позиций, приведен на сайте ФСБ. Между тем в законе такого требования нет. Несмотря на это, не только официальные СМИ, но и большинство из тех, которые считаются оппозиционными, при упоминании таких структур, как “Исламское государство” или “Хизб ут-тахрир”, неизменно делают пометки о том, что эти организации запрещены.