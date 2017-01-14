Вторник, 21 февраля 2017

Торговля на бирже Форекс — занятие очень серьёзное. Но игра стоит свеч. Тот, кто подготовился к ней, кто изучил основы, может неплохо зарабатывать. Самое главное, не нужно бояться и всегда помнить, что оправданный риск всегда приносит выгоду. Игра на бирже — это риск оправданный.

Существует немало систем, авторы которых предлагают быстро и без особых знаний и усилий успешно торговать на бирже Форекс и иметь солидный доход. Так не бывает. Для успешной работы понадобится программа Форекс. Их немало. В сети можно скачать некоторые, узнать, что из себя представляет стратегия ставок, какие существуют правила и познакомится с алгоритмом действий.

Рынок торгует 24 часа в сутки. Не работает в выходные и в другие праздники, имеющие международное значение. Существует определённая система торговли на этой бирже.

Участник вносит определённую сумму денег на счёт. Эта сумма служат гарантией платёжеспособности для брокера, у которого игрок как бы занимает деньги для приобретения валюты. В оборот может поступить сумма денег, которая определяется по кредитному плечу.

По нему и определяется сумма денег, которую можно пустить в оборот. Кредитное плечо — это лот, то есть, максимальная сумма денег, которую можно открыть при вложении своих средств. Например, кредитное плечо равно 1:200. Следовательно, при сделке в 20 долларов, которую осуществляет игрок, максимальное вложение будет равно 4000 долларам.

Во время торговли акциями, а также фьючерсами есть возможность накапливать капитал лишь на повышении их цены. На Форексе торговля осуществляется валютными парами. Здесь ситуация такая — один вид валюты обесценивается, другой, наоборот, повышается в цене. В связи с этим и доход осуществляется как на подъёме рынка, а также на его падении.

До 80 процентов и более торгующих на бирже Форекс открывают, а также закрывают сделки самостоятельно. В этом случае без базовых знаний на бирже делать нечего. Если нет этих знаний, можно довериться трейдерам, которые отчисляют некоторые проценты прибыли себе. Здесь многое заработать не получится, но доход в 10 процентов гарантировать можно.

Ещё один способ — зарабатывать на бирже Форекс с использованием партнёрских программ. Но для этого нужно иметь раскрученный проект, например, сайт. В данном случае можно иметь хороший доход от брокеров, поскольку их прямой интерес зависит от привлечения новых игроков. А они появятся, привлечённые рекламой, размещённой на сайте, пользующимся большой популярностью.