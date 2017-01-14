Воскресенье, 19 февраля 2017

Депутат Госдумы и основатель Национально-освободительного движения Евгений Федоров намерен подать судебный иск в отношении ведущего передачи “Вести недели” на телеканале “Россия 1″ и ​генерального директора агентства “Россия сегодня” Дмитрия Киселева. Об этом депутат рассказал в интервью радиостанции “Говорит Москва”.

Киселев, по мнению Федорова, часто обращаясь к зарубежным темам, способствует антироссийской пропаганде.

“Наши юристы посмотрят. Если там есть возможности юридического характера, они будут использованы. Господин Киселев за государственные деньги снижает возможности России в переговорной позиции с США и, по сути, участвует в антипрезидентском заговоре”, – уверен Федоров.

По его словам, упоминание президента США Дональда Трампа в два раза превысило частоту упоминания на ВГТРК Владимира Путина. “На государственном телевидении за госсчет раскручивается президент иностранного государства, и я говорю об официальных цифрах медиарейтинга за прошлый месяц. Притом, что российский президент ежедневно работает в России, а Трамп там занимается каким-то “Домом 2″, – добавил Федоров.

15 февраля, нодовцы провели акцию протеста у здания “России сегодня”. Активисты держали в руках плакаты с лозунгами: “Нет культу Трампа в наших СМИ”, а также: “Киселев, вы трампоман”.

Сам журналист в эфире “Вестей недели” 19 февраля назвал митинг “глупостью и информационным шумом”. “Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес, и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии”, – также заявил Киселев. При этом, отмечает агентство, на официальном YouTube-канале “Вестей недели” сюжет про НОД из программы вырезан.

В минувший четверг Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, написал, что администрация российского президента потребовала от государственных СМИ выпускать меньше материалов с похвалами Дональду Трампу. Как отметило агентство, приказ Кремля отражает его “растущее беспокойство” по поводу того, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем Москва предполагала изначально.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также сообщил журналист Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК получил указание, суть которого “сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”.

“В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)”, – отметил Эггерт.

В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. “Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?” – написал Трамп в твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает “жесткую” позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять “предельно ясно”. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям.