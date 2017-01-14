Воскресенье, 19 февраля 2017

“В Украине есть дух свободы. За этот дух можно многое отдать”, – говорит Денис Вороненков, депутат Госдумы РФ VI созыва… Дух украинской свободы он ощутил только сейчас, когда, пролетев на думских выборах, решил уехать из России… В Думе знали: Вороненков и оперная певица собираются эмигрировать в Германию… Уже присматривали там квартиру, школу для детей, но резко уехали в Киев. “Он получил информацию о том, что все, ситуация созрела в рамках возбужденного уголовного дела в отношении него… Отсюда и моментальное решение немедленно покинуть страну”, – рассказал Николай Ковалев, член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции…

“Вести недели”

Иван. Андрей Курбский бежал от нас. Отъехал к польскому королю.

Марья. Ладо мое, то – добро для нас, – Курбский был вором, собакой, от века дышал на тебя изменой…

Иван. Позором нашим купил себе отъезд… Воля ему теперь без моей узды… Томлюсь – казни ему не придумаю… (Тыча пальцем в свиток.) “Почто, царь, отнял у князей святое право отъезда вольного и царство русское затворил, аки адову твердыню…” Ему царство наше – адова твердыня! А уж я-то – сатана – на московских пустошах пью кровь человечью!.. А он-то за королевским столом меды пьет… а меды покажутся кислы – в Германию отъедет и дважды отечество продаст…

Алексей Толстой. “”Орел и орлица” (первая часть драматической дилогии “Иван Грозный”)