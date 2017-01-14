Воскресенье, 19 февраля 2017

В Сирии подорвалась на фугасе машина с российскими военными советниками. Об инциденте, произошедшем 16 февраля, в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. Четверо военных погибли, еще двое ранены – как следует из публикации, тяжело.

Машина с россиянами следовала в составе колонны войск диктатора Башара Асада с аэродрома сирийских ВВС Тияс в сторону Хомса. Автомобиль проехал около 4 километров, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Между тем Ура.Ру передает, что в Екатеринбурге в понедельник был похоронен старший лейтенант Вадим Магамуров, попавший в Сирии под пулеметный огонь. 31-летний Магамуров служил в войсковой части в кузбасском городе Юрга; нынешняя его командировка на Ближний Восток была уже второй по счету. Последнее время занимал должность начальника разведки.

В декабре 2016 года Магамуров был награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

7 декабря 2016-го сообщалось о гибели российского военного советника полковника Руслана Галицкого. Он умер в госпитале от тяжелых ранений, полученных при обстреле повстанцами западных кварталов Алеппо.

На сегодня достоверно известно примерно о 30 российских военных, погибших с 30 сентября 2015 года, когда Москва открыто вмешалась в сирийскую войну. Между тем известно, что помимо граждан, официально состоящих на службе в российской армии, в Сирии воюют и наемники, причем им, по данным СМИ, предоставляются те же льготы, что и кадровым военным. В начале августа число погибших в Сирии российских наемников оценивалось в 500-600 человек.