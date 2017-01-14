Воскресенье, 19 февраля 2017

В Москве был задержан участник забастовки метростроителей. Об этом сообщается на ВК-странице Революционной рабочей партии. Как передает ОВД-Инфо, рабочего по имени Харсет доставили в ОП “Дорогомилово”, откуда вскоре освободили – как можно заключить из сообщения, без оформления протокола. Причиной задержания полицейские назвали необходимость проверить документы забастовщика.

Бастуют рабочие СМУ “Ингеоком”. Их требование – выплата зарплаты, которой они не получали с октября прошлого года.

Акция протеста началась в понедельник в 9 утра. Рабочие явились на стройплощадку и выразили намерение написать заявления о забастовке. Охрана пыталась не пропустить протестующих на объект. Тем не менее строители прошли внутрь. В первый час акции было подано свыше 50 заявлений.

На стройплощадку прибыли два полицейских автобуса. Силовики начали угрожать рабочим, а также активисту межрегионального профсоюза “Рабочая ассоциация” Александру Зимбовскому задержанием. Полицейские заявляли, будто протестующие мешают проходу на объект и проводимым на нем работам. Между тем других рабочих кроме забастовщиков на стройплощадке не было.

Днем в понедельник Зимбовский сообщил ОВД-Инфо, что на объект прибыли следователи, а также представители подрядчика. Они выясняют причины невыплаты зарплаты рабочим.

Это не первая забастовка работников “Ингеокома”. В марте прошлого года метростроители уже проводили подобную акцию – также из-за долгов по зарплате.