Приказано расти
Реальные доходы граждан России должны расти – такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, этому должны способствовать рост промышленности и деловой активности, а также снижение инфляции…
- Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы, – сообщил президент.
Глава государства поставил задачу приложить максимум усилий для повышения уровня жизни россиян.
- Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной, – сказал Владимир Путин.
“Известия”
В одном термометре вдруг захотела ртуть
Достигнуть сорока во что бы то ни стало.
И в сей возможности не усумнясь нимало,
Пустилась в путь.
- Энтузиазм большая сила! -
Вскричала ртуть и стала лезть.
Но ничего не выходило:
Все тридцать шесть и тридцать шесть.
- Ура! Вперед! На карте честь!.. -
Она кричит и лезет вон из шкуры, -
Все тридцать шесть!
А что ж, друзья, и в жизни есть
Такого рода “реомюры”:
Кричат: вперед!
Кричат: ура!
А не выходит ни хера.
Владимир Масс и Николай Эрдман. Басни