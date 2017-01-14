Воскресенье, 19 февраля 2017

Реальные доходы граждан России должны расти – такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, этому должны способствовать рост промышленности и деловой активности, а также снижение инфляции…

- Восстанавливается и деловая активность, растет так называемый индекс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддержать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, создать предсказуемые экономические и финансовые условия для его работы, – сообщил президент.

Глава государства поставил задачу приложить максимум усилий для повышения уровня жизни россиян.

- Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики – и экономической, и социальной, – сказал Владимир Путин.

“Известия”

В одном термометре вдруг захотела ртуть

Достигнуть сорока во что бы то ни стало.

И в сей возможности не усумнясь нимало,

Пустилась в путь.

- Энтузиазм большая сила! -

Вскричала ртуть и стала лезть.

Но ничего не выходило:

Все тридцать шесть и тридцать шесть.

- Ура! Вперед! На карте честь!.. -

Она кричит и лезет вон из шкуры, -

Все тридцать шесть!

А что ж, друзья, и в жизни есть

Такого рода “реомюры”:

Кричат: вперед!

Кричат: ура!

А не выходит ни хера.

Владимир Масс и Николай Эрдман. Басни