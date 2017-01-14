Воскресенье, 19 февраля 2017

Статья

Разжигание под котлами

“Христиане выжили, – сообщил Милонов, – несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”. Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.

Илья Мильштейн

13.02.2017

Статья

Каторга, какая благодать!

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн

25.01.2017

Статья

ТЕЛЕПРОПАГАНДА. ФЕВРАЛЬ 2017

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.

05.02.2017

Конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви перерос городские рамки и превратился во всероссийский скандал. На прошлой неделе в СМИ прозвучала реплика некоего “высокопоставленного федерального чиновника” о том, что передача не была согласована с Путиным. Показательно и время, уделенное этому вопросу в программе “Вести недели” на канале “Россия-1″: блок сюжетов об Исаакии занял там 17 минут! На удивление широкой публике, ведущий Дмитрий Киселев позволил себе довольно жестко обругать сторонников передачи храма – депутатов Госдумы Евгения Федорова (и его организацию НОД) и Виталия Милонова. Первый был раскритикован за нападки на самого Киселева, второй – за антисемитское заявление, сделанное для журналистов в ходе борьбы за Исаакий.

Однако об “оттепели” в этом вопросе говорить преждевременно. Блок материалов в “Вестях” назывался “Малахольные” и был посвящен в равной мере политическим активистам, выступающим как за, так и против передачи храма. Киселев в целом пропагандировал точку зрения патриарха Кирилла, который после массовых протестов обещает сохранить музей и часть его персонала после передачи храма РПЦ. Между тем упомянутый выше “высокопоставленный федеральный чиновник” заявил, что судьба собора еще не решена и, возможно, он останется в совместном пользовании РПЦ и светских властей. То есть ситуация может и вернуться к исходной точке – ведь регулярные службы в соборе идут уже давно.

Реально проблема решается на улице. Первоначально власти просто вознамерились удовлетворить просьбу патриарха Кирилла о передаче Исаакия РПЦ (возможно, в качестве запоздалого подарка к юбилею предстоятеля). С вероятными протестами общественности было решено не считаться – предполагалось, что они будут незначительными. Однако митинги оказались масштабными и систематичными, а главное, к протесту подключились значимые общественные фигуры. Подвижки в позиции федеральных властей произошли после крупного митинга 12 февраля, когда протестующие выстроили вокруг собора тройную живую цепь.

По размаху эти протесты в Петербурге не меньше, чем против начала войны в Украине три года назад. По значению они превосходят их – поскольку показали, что от Путина и тем более от имевшего в городе скандальную репутацию губернатора Полтавченко начало отдаляться то самое “путинское большинство”. Скромные музейные работники во главе с лояльнейшим директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским оказались способны на масштабный протест, крайне значимый для петербургского городского сообщества и без шуток грозящий “новой Болотной”.

Именно поэтому власти если и не пошли на попятную (об этом они тоже подумывают), то попытались утихомирить страсти привычными методами. Во-первых, они одернули зарвавшихся – в первую очередь вылезших с антисемитскими речами – неумных сторонников; во-вторых, попытались в свою очередь продемонстрировать усомнившимся общественную поддержку своих действий. В минувшее воскресенье Петербургская митрополия организовала в Исаакии службу и крестный ход, мобилизовав для этого прихожан и духовенство со всей епархии. На службе присутствовало 3-4 тысячи человек, в крестном ходе участвовало, судя по видеозаписи, человек 500 (отчитались о 8 тысячах). По мнению властей, это было достаточно, чтобы Киселев вечером того же дня мог настаивать на правильности идеи передачи храма. Перебороть почти принятое “окончательное решение” противники РПЦ могут только еще одной действительно массовой демонстрацией. Сумеют они ее организовать или нет – вопрос открытый.

Как бы то ни было, общественная дискуссия вокруг внутреннего состояния и социальных амбиций РПЦ переживает новый важный этап. Раз за разом инициативы, связанные с “возрождением православия”, встречают все большее возмущение широкой общественности, ранее относившейся к ним если не с восторгом, то хотя бы терпимо. Патриарху Кириллу приходится в полной мере использовать свой личный ресурс в битве за конкретные объекты недвижимости и привлекать к делу все более сомнительных союзников – праворадикалов из личной гвардии “Сорок сороков” и юных футбольных фанатов из “Невского фронта”.

Тем временем стоящая за ним и кажущаяся единой громада церкви начинает рассыпаться. И дело тут даже не в дрейфе Украинской православной церкви от Москвы, сколько в усиливающемся процессе разложения РПЦ в самой России. Надежды, которые возлагались первоначально на патриарха “церковным народом”, давно уже утрачены. Несмотря на успехи церковного пиара и лоббирование церковных инициатив в аппарате власти, за последние годы сотни, если не тысячи священников и монашествующих задумались о том, стоит ли им оставаться в “системе”, где мало Христа и много мамоны (зажатой в кулаке у немногих обладающих в церкви реальной властью). Интернет полнится историями и обличающих РПЦ “бывших” клириков – разочаровавшихся, ищущих себе нового места в жизни. На днях для выражения их взглядов создан весьма активный сайт. Он будет конкурировать с другими быстро растущими “антицерковными” проектами. Например, группа “Атеисты” в социальной сети “ВКонтакте” насчитывает до шестисот тысяч участников.

История вокруг Исаакия, как бы она дальше ни развивалась, не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет, – во всяком случае, в отдельно взятом городе. Губернатор Полтавченко и митрополит Петербургский Варсонофий давно уже снискали себе и нелюбовь горожан. Посмотрим, какими административными выводами для них закончится это “богоугодное дело”.