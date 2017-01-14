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Браудер заочно арестован по очередному делу

Воскресенье, 19 февраля 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Дмитрий Гордеев заочно арестовал гендиректора инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по очередному возбужденному против него делу о налоговых махинациях. О решении, вынесенном 17 февраля, сообщил в понедельник Интерфакс.

Аналогичное решение этот же судья вынес и в отношении второго фигуранта дела – Ивана Черкасова, компаньона Браудера. Так же как и Браудер, Черкасов живет в Великобритании.

Арест обоим бизнесменам назначен на срок два месяца с момента передачи в Россию либо задержания на российской территории.

В связи с решениями судьи Гордеева оба обвиняемых объявлены в международный розыск. Их данные направлены в российское бюро Интерпола.

Это не первая попытка России добиться ареста Браудера и Черкасова через Интерпол. Попытки, предпринимавшиеся ранее, успехом не увенчались.

Как Браудеру, так и его компаньону заочно предъявлены обвинения по части 3 статьи 33 – статье 196 (организация преднамеренного банкротства; до шести лет колонии), части 3 статьи 33 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 199 (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в составе группы лиц в особо крупном размере; также до шести лет) и части 3 статьи 30 – части 2 статьи 199.1 УК (покушение на неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере; тот же максимальный срок).

В России возбуждено несколько дел против Браудера. В рамках одного из них бизнесмену также вменялось уклонение от уплаты налогов. В июле 2013 года судья Тверского райсуда Игорь Алисов заочно осудил Браудера по этому делу к девяти годам общего режима. Вторым фигурантов был погибший в СИЗО аудитор Сергей Магнитский. Алисов объявил виновным и его, после чего прекратил преследование Магнитского в связи с его смертью. В январе 2014-го приговор Браудеру и Магнитскому был подтвержден.

Известно также о деле против Браудера, возбужденном по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) – по обвинению в незаконной скупке акций “Газпрома”.

Преследование бизнесмена в России началось, после того как он стал добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского.