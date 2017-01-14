Воскресенье, 19 февраля 2017

Шатойский райсуд Чечни приговорил жителя Карачаево-Черкесии Максима Понарьина, ранее получившего пожизненный срок, к 13 годам строгого режима по делу о бое с федералами, произошедшем в 2000 году в лесу у горного аула Улус-Керт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ставропольское краевое УФСБ.

Понарьин был объявлен виновным по статье 317 УК (посягательство на жизнь военного). Максимальная санкция этой статьи – смертная казнь.

Признал ли вменяемую вину сам подсудимый, не уточняется.

Об отправке дела Понарьина в суд стало известно в декабре прошлого года. Согласно фабуле дела, обвиняемый был членом “Ногайского джамаата”, которым командовали Шамиль Басаев и Хаттаб, и в составе этого подразделения 29 февраля – 1 марта 2000 года под Улус-Кертом участвовал в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

Приговор к пожизненному сроку Понарьину вынес 2 февраля 2007 года Мосгорсуд. Вместе с ним – также пожизненно – были осуждены Тамбий Хубиев и Мурат Шаваев. Всех троих объявили виновными в причастности к двум терактам в московском метро: 6 февраля 2004-го на перегоне Автозаводская – Павелецкая и 31 августа того же года у станции Рижская. 30 августа 2007 года Верховный суд оставил приговор осужденным в силе.

Некоторое время назад Хубиеву также вменили участие в бою при Улус-Керте. Обвинительное заключение было утверждено 29 января нынешнего года.

По делам о бое под Улус-Кертом вынесен уже ряд приговоров разным лицам. В частности, этот эпизод вменялся фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.