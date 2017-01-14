Воскресенье, 19 февраля 2017

Российские власти причастны к попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года. Об этом, как пишет издание Vijesti, заявил спецпрокурор Черногории Миливое Катнич. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Как уточняет РИА “Новости”, интервью прокурора о попытке госпереворта в день парламентских выборов 16 октября пока не выложено в открытый доступ, но его расшифровку приводит портал черногорского национального телеканала RTCG. По словам Катнича, во главе группы, планировавшей переворот и убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

“Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности”, – сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

“За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано”, – сказал Катнич.

По его словам, о возможности совершения террористических актов в Черногории черногорские госорганы впервые уведомил обвиняемый Мирко Велемирович за четыре-пять дней до выборов. “На одной из записей, которую мы получили от сербской БИА (разведывательной службы. – Ред.), Неманья Ристич четко сообщает Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя они и полагают, что Велимирович их предал”, – сказал Катнич. Прокурор уточнил, что, по словам Ристича, “причина в том, что в Черногории уже находятся специальные силы Федеральной службы безопасности России, и что они решат проблемы”.

По его словам, эти материалы представлены в качестве доказательств. По словам Катнича, участниками операции были граждане Сербии и других стран региона. Кроме того, среди них были “иностранные элементы”, личность которых установить трудно.

По словам прокурора, обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля. В деле были замешаны 23 человека, но, после снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров Депутатского фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича, количество участников возросло до 25 лиц.

В России выдвинутые обвинения назвали “голословными”. “Что касается упомянутой вами новости, то она стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны, в том числе в хакерских атаках против всего Запада, вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран, о связях администрации Трампа с российскими спецслужбами и многое другое. Ни по одному из этих голословных обвинений ни одного факта нам предъявлено не было”, – заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

“Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно”, – заявил в свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что относится к заявлению спецпрокурора Черногории “весьма негативно”.

“День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения, – констатировал он. – В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории”, – добавил чиновник.

Песков отметил, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств. “Особенно таких государств, как Черногория, с которой нас, безусловно, связывают очень добрые отношения”, – добавил он.

Накануне The Telegraph сообщила, что у спецслужб США и Великобритании есть доказательства причастности российского руководства к подготовке переворота в Черногории. Они включают перехваченные телефонные разговоры и переписку по электронной почте.

Как заметил один из собеседников газеты, переворот готовился таким образом, чтобы при необходимости Кремль мог заявить, будто россияне, причастные к нему, действовали по собственной инициативе. Однако, продолжил источник, имеющиеся доказательства демонстрируют, что операция не могла быть проведена без одобрения российских властей.

18 ноября 2016 года прокуратура Черногории впервые упомянула в связи с делом о подготовке переворота имена россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, предполагаемых сотрудников ГРУ. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

Сообщалось также, что лидер шовинистской организации “Сербские волки” Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Кроме того, утверждалось, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

В начале декабря стало известно, что Широков и Попов объявлены в международный розыск. На сайте Интерпола помещены красные карточки обоих россиян. Как следует из них, Широкову 45 лет, он уроженец Читы; Попову 36 лет, а местом его рождения названа “Kurganstaja” – вероятно, имеется в виду Курганская область. Черногорское издание Analitika писала, что Попов – уроженец самого Кургана. Оба россиянина, говорится в карточках, разыскиваются за создание преступной организации, покушение на терроризм и подстрекательство к действиям против конституционного строя и безопасности Черногории.

В конце декабря появилась информация, что спецпрокуратура страны выдала международные ордера на арест Широкова и Попова.

В середине января нынешнего года стало известно, что в адрес Широкова выдвинуто новое подозрение – в подстрекательстве к убийству Джукановича. Попов, как следовало из публикаций СМИ, в этом не подозревается.

11 ноября 2016-го The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.