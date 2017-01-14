Пятница, 17 февраля 2017

Президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Действительными будут считаться удостоверения личности, выданные “гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины” организациями, “фактически действующими” на этих территориях. Обладатели таких документов смогу въезжать в Россию без оформления виз.

Кроме того, признаются документы об образовании, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и их регистрационные знаки.

Как говорится в документе, решение принято “в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права”. Это положение будет действовать “до политического урегулирования ситуации” на основе минских соглашений.

“Для меня это решение – очередное доказательство российской оккупации и нарушения Россией норм международного права”, – заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, циничности решению Путина придает тот факт, что это было сделано именно во время Мюнхенской конференции по безопасности.

“Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равен заявлению России по выходу из него”, – подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

2 февраля РБК сообщил, что владельцы паспортов ДНР и ЛНР на практике могут беспрепятственно въезжать в Россию, а также пользоваться услугами авиакомпаний, железной дороги и гостиниц. Об этом рассказали жители самопровозглашенных республик, а также источники в Госдуме и дипломатических кругах. Кроме того, эту информацию официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines.

Заместитель председателя “народного совета” ДНР Денис Пушилин сообщил, что с весны 2016 года пользуется паспортом ДНР и въезжает по нему в Россию. Вопросы у пограничников к паспорту ДНР иногда возникают, “но после звонка старшему по смене выясняют, что есть распоряжение, и пропускают”, отметил он. По словам Пушилина, возможность купить билеты по этому документу дают российские авиакомпании S7, UTair и “Аэрофлот”. Представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего также подтвердил, что в России можно пользоваться паспортами ДНР и ЛНР.

Источник издания в дипломатических кругах объяснил фактическое действие в России паспортов самопровозглашенных республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями ДНР и ЛНР “закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России”. При дипломат подчеркнул, что это не является шагом к признанию ДНР и ЛНР.

Источник в исполнительной власти отметил, что решение о признании документов ЛНР и ДНР “временное и вынужденное, так как нельзя заставлять людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, жить, как в резервации, без права выезда”.

“Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса”, – заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

ЛНР и ДНР не признало ни одно государство. Только самопровозглашенная Южная Осетия установила с ними дипломатические отношения. Собственные паспорта в ЛНР начали выдавать летом 2015 года, в ДНР – в марте 2016 года.