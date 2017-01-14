Суббота, 18 февраля 2017

ФБР расследует как минимум три дела о российских кибератаках, совершенных в преддверии последних президентских выборов в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять бывших и действующих американских правительственных чиновников.

Первым расследованием занимается отдел спецслужбы в Питтсбурге, Пенсильвания. Он пытается установить лиц, взломавших локальную сеть национального комитета Демократической партии. Как сообщается, дело продвигается. В то же время Минюст США считает собранные доказательства недостаточными для предъявления обвинения.

Отдел в Сан-Франциско, Калифорния, выясняет, какие лица скрываются под псевдонимом Guccifer 2. От имени хакера с таким никнэймом была опубликована переписка Джона Подесты, начальника избирательного штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Наконец, штаб-квартира ФБР в Вашингтоне изучает свидетельства информаторов и перехваченные зарубежные сообщения. Агенты спецслужбы, в частности, расследуют финансовые трансакции российских граждан и фирм, предположительно связанных с окружением нынешнего президента Дональда Трампа.

6 января на сайте Аппарата директора Национальной разведки США была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В нем говорится, что вмешательство России в ход президентской кампании в США было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Тогдашний президент Барак Обама, так же как и Трамп, были ознакомлены с полной версией доклада.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию Клинтон и поддержку Трампа. Россия, говорится в докладе, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Трамп признал роль России в атаках на национальный комитет Демпартии.

9 января члены Конгресса США от Демократической партии призвали создать независимую комиссию для расследования российских кибератак на избирательную систему страны.

14 февраля The New York Times сообщила, что члены команды Трампа, принимавшие участие в его избирательной кампании, неоднократно контактировали с российскими спецслужбами. Это, передавала газета, подтверждается перехваченными телефонными переговорами.