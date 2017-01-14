Суббота, 18 февраля 2017

Члену крымскотатарского гражданского объединения “Аскер” Сеит-Ибраиму Зайтуллаеву, который арестован в аннексированном Крыму по обвинению в незаконном пересечении границы, следователь заявил, что не исключает для него условного срока. Такую информацию сообщает “КрымSOS” со ссылкой на мать политзека, которая в субботу посетила сына в симферопольском СИЗО-1. “Но это будет решать суд”, – добавила собеседница сайта.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 150 российского УПК (формы предварительного расследования) для дел по вмененной Зайтуллаеву части 1 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы) в принципе предполагается проведение дознания, а не следствия. Однако часть 4 той же статьи УПК допускает проведение по таким делам следствия в случае письменного указания прокурора.

Состав, инкриминированный политзеку, относится к преступлениям небольшой тяжести – санкция части 1 статьи 322 УК составляет до двух лет колонии. В соответствии с частью 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) для обвиняемых в таких преступлениях арест не предусмотрен. Оговорены четыре исключения из этого правила, однако ни одно из них к Зайтуллаеву не применимо. В частности, арестовать могут лицо, не имеющее постоянного места жительства в России. Между тем местом постоянного жительства политзека является северокрымский город Джанкой, который Россия объявила своей территорией.

Мать политзека также рассказала, что задержан он был еще в ночь с 9 на 10 февраля. Когда было вынесено решение о его аресте и на какой срок Зайтуллаева отправили в СИЗО, в публикации не уточняется.

Защищает арестованного государственный адвокат Тарас Омельченко. Он же представляет интересы украинского активиста Владимира Балуха, а ранее был защитником евромайдановца Андрея Коломийца. Судя по сообщениям о деле Балуха, Омельченко честно защищает интересы клиентов.

На пытки Зайтуллаев матери не жаловался. “На лице я не видела следов насилия, – рассказала собеседница “КрымSOS”. – Из того, что я слышала сама, – с ним разговаривают нормально. Сказать, что его запугивают, не могу”.

Причины, по которым Зайтуллаев решил вернуться в Крым, на свидании не обсуждались, поскольку встреча проходила в присутствии фсиновцев. “Он просто сказал, что очень скучал по семье, – заметила мать политзека. – Здесь еще живет его девушка”.

Передачу для арестованного у матери приняли.

О задержании 19-летнего гражданина Украины Зайтуллаева ФСБ объявила в пятницу. Как утверждалось, молодой человек пытался “пересечь границу в обход пункта пропуска”. В ходе опроса, передавала спецслужба, задержанный признался, что “больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана”, где “осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу”.

Позже “Россия-24″ продемонстрировала рассказ Зайтуллаева о том, что в батальоне им. Челебиджихана служат члены “Хизб ут-тахрир”, которые вербовали смертников для совершения самоподрыва на российском КПП в Джанкое.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, основатель “Аскера” Ленур Ислямов подтвердил “Медиазоне”, что политзек был членом объединения, однако заметил, что два месяца назад его “освободили” от дел. Зайтуллаев, сообщил Ислямов собирался поступать в технологический институт на континентальной Украине, но очень скучал по родителям. “Он – еще ребенок”, – заметил основатель “Аскера” в комментарии “Цензору.нет”. Также Ислямов рассказал, что Зайтуллаев хороший музыкант.