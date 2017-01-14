Суббота, 18 февраля 2017

Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) в составе в составе Юрия Клубкова (председательствующий), Игоря Николаева и Дмитрия Сироты приостановила процесс по делу “Чистопольского джамаата” для проверки заявления о пытках одного из девятерых подсудимых – 54-летнего Рамиля Абитова. Об этом в пятницу сообщили “Idel.Реалии”. Дело слушается на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда.

Основанием стало постановление пленума российского Верховного суда, принятое в ноябре 2016 года. “Если в ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о даче им показаний под воздействием недозволенных методов ведения расследования не опровергнуты, то такие показания не могут быть использованы в доказывании”, – говорилось в документе.

В октябре прошлого года, в начале процесса, Абитов отказался от данных на следствии признательных показаний, пояснив, что после задержания в 2013 году его пытали. Кроме того, заметил подсудимый, первую неделю силовики удерживали его незаконно, не предъявляя обвинений. При этом ни родственникам, ни даже ему самому не сообщали, где он находится.

25 октября в процессе выступил свидетель обвинения Раиль Замалиев (в публикации “Idel.Реалий” ошибочно назван Саидом Замалиевым; правильное имя приводила “Бизнес-газета”). Этот свидетель, работник чистопольского “Автодора”, также был фигурантом дела “джамаата”, однако материалы в отношении него выделили в отдельное производство. 5 ноября 2014 года судья Чистопольского горсуда Татарии Валерий Арсеньев приговорил Замалиева к штрафу 100 тысяч рублей по статье 316 УК (укрывательство особо тяжких преступлений) и сразу же снизил этот штраф до 30 тысяч рублей с учетом срока, отбытого подсудимым в СИЗО до приговора.

На слушаниях в октябре Абитов спросил Замалеева, подтверждает ли он применение к фигурантам физического воздействия в ИВС, однако судья Клубков вопрос снял. Тогда подсудимый попытался восстановить подробности своего знакомства со свидетелем. “Вы подошли ко мне в ИВС при этапировании из Мензелинска в Набережные Челны и спросили: “Брат, когда нас перестанут пытать?”?” – поинтересовался Абитов у Замалиева. Клубков снял и этот вопрос.

Тем не менее теперь заявление Абитова о пытках решено проверить.

Между тем еще один подсудимый, 30-летний Руслан Гафуров, на одном из последних заседаний заявил, что частично признает вину по эпизодам об экстремизме. Согласно фабуле дела, в 2010-2013 годах Гафуров был членом “Хизб ут-тахрир”. Как утверждается, он публиковал и перепощивал во “Вконтакте” некие экстремистские материалы. Речь идет как о личной ВК-странице Гафурова, так и о группе “Политнавигатор”, одним из администраторов которой он был. Также подсудимому вменяется проведение совместно с другими сторонниками партии видеоконференции, на которой якобы пропагандировался терроризм. Эти эпизоды квалифицированы по части 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму) и пункту “в” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы).

Гафуров признал свою вину лишь по 282-й статье. При этом он так и не смог пояснить, в чем именно сознается. Подсудимый заявил, что не был членом “Хизб ут-тахрир” и не пропагандировал в своей ВК-группе идеи радикального ислама, однако если экспертиза доказывает его вину, значит, он виновен.

По эпизодам экстремизма был допрошен некий Хасанов – основатель группы “Политнавигатор”. Он заявил, что паблик создавался как раз для публикации антиэкстремистских материалов и дискредитации “Хизб ут-тахрир”. Сам Гафуров это подтвердил. При этом доступ к группе “Политнавигатор”, так же как и к одноименному паблику в Фейсбуке, свободный.

Как отмечают “Idel.Реалии”, чистопольца Гафурова по делу задерживали дважды. Первый раз он попал в ИВС 30 ноября 2013 года, а уже 5 декабря был освобожден. Тем не менее 24 декабря того же года фигуранта задержали повторно.

Дело “Чистопольского джамаата” – самое громкое дело о терроризме, рассматриваемое в Татарии за последние 10 лет. Слушания по существу дела продолжаются с 20 октября 2016 года в помещении Казанского гарнизонного военного суда. С 1 ноября разбирательство проходит в закрытом режиме. Обвинение поддерживают лично прокурор Татарии Ильдус Нафиков, а также один из его подчиненных Андрей Кропотов.

Помимо Абитова и Гафурова на скамье подсудимых находятся 39-летний Марат Сабиров, 34-летний Рафаэль Зарипов, 39-летний Айрат Ситдиков, 37-летний Алмаз Галеев, 26-летний Михаил Мартьянов, 41-летний Джаудат Ганеев и 30-летний Станислав Трофимчик. Все они заключены в СИЗО.

Следствие вело УФСБ по Татарии. В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты “а” частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт “в” части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты “а”, “б” части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт “а” части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, “Чистопольский джамаат” был образован “с 2012 года по август 2013 года”. Основателями группировки прокуратура называет убитого в 2014 году силовиками Раиса Мингалеева (он же считается лидером другой структуры – “Моджахеды Татарстана”), а также Сабирова.

В числе эпизодов, вмененных фигурантам, – обстрел самодельными реактивными снарядами комбината “Нижнекамскнефтехим” 15 ноября 2013 года, а также якобы совершенные в том же месяце поджоги строившейся православной церкви Сергия Радонежского в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Все эти эпизоды квалифицированы как теракты. Сообщалось, что были совершены поджоги и других православных церквей, однако каких именно, не уточнялось.

Наряду с этим фигурантам инкриминировано покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова.

Заявляется также, что один из подсудимых в ноябре 2013 года подыскивал место на Казанском вокзале Москвы для совершения теракта.

Аресты по делу “Чистопольского джамаата” прошли в ноябре – декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах дела. Информацию о задержании подозреваемых региональное МВД опубликовало лишь 12 декабря, а уже на другой день стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

Отмечалось, что в действительности фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы.

Материалы в отношении ряда обвиняемых были выделены из основного дела в отдельные производства. Сообщалось, что уже осуждены 13 членов группировки. Известно о приговорах шестерым из них. В разное время с ноября 2014 по май 2016 года они получили наказания от штрафа, как Замалиев, до 16 лет строгого режима, как Ильдар Вафин.

Подсудимый Трофимчик был удален из зала суда вплоть до выступления с последним словом после двух попыток самоубийства, предпринятых во время предварительных слушаний и на первых слушаниях по существу.

После оглашения обвинительного заключения все восемь подсудимых, присутствовавших в зале, отказались признать вину в терроризме. Сообщалось, что обвинение отвергает и Трофимчик.

27 декабря “Idel.Реалии” опубликовали заявление подсудимых с протестом против закрытия слушаний. Документ подписали семеро фигурантов. Не присоединились к заявлению лишь Трофимчик, а также Ганеев, который настаивает, что до задержания не был знаком с остальными обвиняемыми.

Действительной причиной закрытия процесса подсудимые назвали то, что “свидетели обвинения один за другим начали отказываться от своих показаний, данных во время следствия, а журналисты начали активно освещать это”, вследствие чего “началось бурное обсуждение всего этого в обществе”.

В конце января 2017 года адвокаты обвиняемых обратились в прокуратуру Татарии и региональный главк СКР с заявлением о подмене доказательства в деле. На слушаниях 13 января прокурор намеревался продемонстрировать запись ракетного обстрела “Нижнекамскнефтехима”, однако воспроизвести фрагмент не удалось, и просмотр видео был перенесен на следующее заседание. 16 января запись была показана. Между тем чиновник выбрал на видео точно то же время, что и предыдущих слушаниях, но изображение оказалось иным.