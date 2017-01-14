Суббота, 18 февраля 2017

Коллегия Краснодарского крайсуда под председательством Юрия Захарчевского уменьшила 18-летнему слепому сочинцу Марку Яворскому, осужденному по ложному обвинению в убийстве, срок на полгода – с восьми до семи с половиной лет общего режима. О решении, вынесенном в пятницу, сообщает “Кавказский узел”.

При этом прокурор в прениях предлагал сократить Яворскому срок до пяти лет.

После оглашения апелляционного определения больной, который с мая прошлого года находился под домашним арестом, был взят под стражу и отправлен в СИЗО.

Двоим другим фигурантам дела – бомжам Сергею Дмитриенко и Андрею Козлову, получившим соответственно 9 лет строгого режима и 3 года 9 месяцев колонии (режим СМИ не уточняли), – сроки были уменьшены на месяц.

Рассмотрение апелляционной жалобы заняло пять часов. В повторном допросе свидетелей обвинения коллегия отказала, хотя защита отмечала, что в их показаниях имеются противоречия. Судьи допросили лишь Яну – подругу Яворского. Она, как и ранее, подтвердила, что молодой человек никого не убивал.

Дмитриенко также дал показания в пользу больного, тогда как Козлов назвал Яворского виноным. Такой позиции они придерживались и в суде первой инстанции.

Адвокат Алим Таукенов и мать молодого человека Оксана Яворская, выступавшая в процессе общественным защитником, подали в краевое УФСИН заявление о невозможности содержания осужденного под стражей. Помимо того что Яворский слепой, заметил адвокат, у молодого человека еще не прошла травма позвоночника. 15 ноября прошлого года больной, пытаясь самостоятельно добраться до туалета у себя дома, потерял ориентацию в пространстве, упал и сломал себе 1-й шейный позвонок. Теперь он до 23 февраля должен носить ортез и наблюдаться у хирурга.

“УФСИН обязано экстренно рассмотреть его (поданное заявление. – Ред.) и в течение пяти суток назначить судебно-медицинскую экспертизу Марку, хотя справок о его инвалидности достаточно, чтобы выпустить его из-под стражи”, – заметил Таукенов.

После освобождения Яворского из СИЗО, добавил юрист, будет подана кассационная жалоба на приговор.

Яворский – инвалид I группы по зрению. В 2014 году он заболел атрофией зрительных нервов обоих глаз. До заключения в СИЗО зрение Яворского составляло 4 процента нормы, а к моменту перевода под домашний арест упало до 3 процентов.

Как передавало “Радио Свобода”, Яворский со своей подругой Яной встречались в заброшенном санатории “Москва”, поскольку родители молодого человека не разрешали ему принимать девушку дома. В январе 2015 года подростки познакомились с бомжами, которые жили в здании. Те рассказали, что приехали в Сочи на заработки, но работодатели с ними не расплатились, а денег на дорогу домой у них нет. Яворский стал приносить бездомным продукты и лекарства, а одному отдал свой мобильник, чтобы тот мог звонить дочери.

18 января Яворский с подругой в очередной раз пришли в “Москву”. Бездомные выпивали и пригласили молодых людей присоединиться. Далее бомж Валерий Шулико украл у Яны 77 рублей. Подросток потребовал вернуть деньги. Тогда другие бомжи вспомнили, что Шулико воровал и у них, и принялись его бить. Яворский в избиении не участвовал.

Позже еще один бездомный, Максим Корниенко, предложил “пустить Яну по кругу”. Яворский ударил его в лицо. После этого другие бомжи начали бить Корниенко. Подросток, однако, к ним не присоединился.

Через некоторое время Яворский отправился домой. Там он был уже в 21 час, что зафиксировала видеокамера магазина напротив его дома.

Между тем под утро 19 января Шулико и Корниенко умерли от жестоких побоев. Позже экспертиза по делу показала, что смертельные травмы обоим были нанесены после полуночи.

Кроме того, бомж Козлов, приезжий из Минска, тогда же был избит. Он получил повреждения средней степени тяжести.

20 января Яворского задержали. Одновременно были задержаны избитый Козлов и Дмитриенко, приезжий из кубанской станицы Родниковская. В окончательной редакции обвинения Козлову и Дмитриенко инкриминировали по одному эпизоду, квалифицированному по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Между тем Яворскому были вменены два эпизода с такой квалификацией, а также часть 1 статьи 112 кодекса (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) за якобы совершенное им избиение Козлова.

Всех троих отправили в СИЗО. При этом диагноз Яворского входит в утвержденный правительством перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

После задержания полицейские оперативники начали давить на подростка, добиваясь признательных показаний. “Пиши чистосердечное – тебя, инвалида, сразу отпустят”, – уверяли они. Однако Яворский заявил о своей невиновности.

Между тем следователи, которые вели дело, игнорировали все доказательства невиновности подростка. В частности, было отказано в отправке на экспертизу одежды, в которой Яворский был в день накануне гибели бомжей. Между тем помещение, где произошло убийство, было залито кровью, тогда как на вещах молодого человека крови не было ни капли.

В армавирском СИЗО-2 арестованный был лишен медицинской помощи. Его болезнь глаз начала прогрессировать. Кроме того, у молодого человека появились проблемы с давлением и стали отниматься ноги. Есть, мыться и принимать лекарства ему помогали другие заключенные.

В марте 2015 года Яворского на несколько дней перевели в краснодарский СИЗО-1 для проведения психологической экспертизы. Там фсиновцы обвинили его в организации бунта подростков. Больного ударили по голове так, что он потерял сознание, после чего отправили в карцер.

Процесс по делу начался в конце 2015-го в Хостинском райсуде Сочи. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству потерпевшей – тещи одного из убитых.

На заседаниях больной неоднократно падал в обморок, ему вызывали скорую. Несмотря на это, ходатайства о смягчении Яворскому меры пресечения судья Ирина Клименко неизменно отклоняла.

Однако затем прокуратура неожиданно подала апелляцию на очередное продление подсудимому срока содержания в СИЗО, и 19 мая 2016 года Яворского перевели под домашний арест.

Как сообщал “Московский комсомолец”, приговор судья Клименко вынесла 19 августа. При этом амнистию, объявленную в 2016-м по статье 112 УК, она к Яворскому не применила. В то же время Клименко оставила молодого человека под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.

37-летний Дмитриенко, как и Яворский, вину не признал, тогда как 40-летний Козлов не только согласился с обвинением, но также дал показания против молодого человека.

Ранее Козлов отбыл срок за нанесение тяжких телесных повреждений. При этом в публикации “Кавказского узла” он назван несудимым. Можно предположить, что либо его судимость к моменту вынесения нового приговора была погашена, либо он был осужден у себя на родине – в Белоруссии: по российским законам приговоры, вынесенные за рубежом, не засчитываются как судимости.