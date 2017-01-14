Суббота, 18 февраля 2017

У спецслужб США и Великобритании есть доказательства причастности российского руководства к подготовке переворота в Черногории в октябре прошлого года. Об этом сообщает The Telegraph. Доказательства включают перехваченные телефонные разговоры и переписку по электронной почте.

По данным издания, события в Черногории стали одной из тем, обсуждавшихся на первой встрече главы британского МИДа Бориса Джонсона с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Встреча состоялась на нынешней неделе.

Как заметил один из собеседников газеты, переворот готовился таким образом, чтобы при необходимости Кремль мог заявить, будто россияне, причастные к нему, действовали по собственной инициативе. Однако, продолжил источник, имеющиеся доказательства демонстрируют, что операция не могла быть проведена без одобрения российских властей.

18 ноября 2016 года прокуратура Черногории впервые упомянула в связи с делом о подготовке переворота имена россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, предполагаемых сотрудников ГРУ. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

Сообщалось также, что лидер шовинистской организации “Сербские волки” Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Кроме того, утверждалось, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

В начале декабря стало известно, что Широков и Попов объявлены в международный розыск. На сайте Интерпола помещены красные карточки обоих россиян. Как следует из них, Широкову 45 лет, он уроженец Читы; Попову 36 лет, а местом его рождения названа “Kurganstaja” – вероятно, имеется в виду Курганская область. Черногорское издание Analitika писала, что Попов – уроженец самого Кургана. Оба россиянина, говорится в карточках, разыскиваются за создание преступной организации, покушение на терроризм и подстрекательство к действиям против конституционного строя и безопасности Черногории.

В конце декабря появилась информация, что спецпрокуратура страны выдала международные ордера на арест Широкова и Попова.

В середине января нынешнего года стало известно, что в адрес Широкова выдвинуто новое подозрение – в подстрекательстве к убийству Джукановича. Попов, как следовало из публикаций СМИ, в этом не подозревается.

11 ноября 2016-го The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.