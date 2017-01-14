Воскресенье, 19 февраля 2017

Мода переменчива. Не успел стать трендом образец платья или туфель, как модные веяния диктуют новые изобретения модельеров. И только, кажется, босоножки на шпильке остаются модными всегда. Шпилька — вот в чём весь секрет. Она придаёт элегантность ножке женщины любого возраста.

Есть обувь красивая, модная и на подошве плоской. Она не лишена женственности, удобна, особенно для женщин преклонного возраста и обладающих пышными формами. Вот только правят бал всё-таки босоножки на шпильке. Поэтому летняя обувь женщины не может быть укомплектованной даже при наличии самых модных и дорогих туфель, если среди них нет босоножек на шпильке.

Нынешним летом в тренде снова будут босоножки на шпильках. Изготовленные в стиле smart casual, они предназначены для торжественных случаев, для обычных прогулок. 2017 год принёс много различных тенденций в одежду. Настоящие приверженцы моды уже сегодня делают капитальную ревизию своих гардеробов. Касается это и женской обуви.

Наиболее востребованными в этом сезоне будут босоножки с поперечной перепонкой, достаточно широкой. Креплением служат тоненькие ремешки. Каблук высокий и тонкий. Модели обладают элегантностью и в то же время сексапильностью. Мода нынешнего сезона вытеснила из босоножек кожу, выделанную под рептилию, другие активные акценты, например, тоненькие ремешки на щиколотке. Не модной будет яркая цветовая гамма.

Это не касается туфель на плоской подошве. Здесь в почёте будут яркие расцветки. Дизайнеры взяли за основу краски лета: цветочные и фруктовые оттенки. Много моделей босоножек на плоской подошве имеют насыщенный красный цвет с многочисленными оттенками. Обычно стилисты много спорят об уместности красного цвета в обуви, особенно если это касается летних моделей, в частности, босоножек. Нельзя забывать, что летом 2017 года он будет основным.

Кстати, этот цвет будет предложен любительницам и шпилек. Причём, красный цвет в летних моделях преобладает. Более востребованным будет только чёрный цвет. Он всегда в моде. Многие сетуют на то, что ноги на шпильках быстро устают. Это так, если не учиться ходить в туфлях на высоких каблуках. Лучше всего учиться правильной походке на шпильках перед зеркалом, чтобы можно было заметить ошибки в походке и научиться устранять их. В сети много советов освоения высокого каблука. Советы простые, но дельные. Кстати, шпилька совсем не означает высокий каблук. Даже если каблук невысокий, но тонкий, уже нога будет казаться стройной, элегантной.