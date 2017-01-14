Четверг, 16 февраля 2017

Ложная информация о России, распространяемая американскими СМИ, мешает налаживанию отношений между двумя странами. Как пишет The New York Times, об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил президент США Дональд Трамп.

При этом он отметил, что ему было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь. “Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией”, – сказал Трамп.

“Мне было бы гораздо легче быть жестким по отношению к России, но тогда я не смогу договориться”, – добавил он. “Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира”, – подчеркнул президент США.

По мнению Трампа, его российский коллега Владимир Путин, “вероятно, исходит из того, что уже не сможет заключить сделку, поскольку для политика такая сделка была бы непопулярной”. “Не могу поверить, что называю себя политиком, но, наверное, теперь это так и есть”, – добавил президент США.

В своем выступлении Трамп коснулся и темы отставки своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. По словам президента, Флинн “просто делал свою работу”, в том числе и тогда, когда общался с представителями “более 30 стран”. В ответ на уточняющие вопросы журналистов президент сказал, что не давал помощнику прямого поручения обсуждать тему антироссийских санкций, но “вполне мог и дать такое поручение, поскольку это его работа”.

Он также заявил, что, насколько ему известно, до выборов “никто” из штаба его предвыборной кампании контактов с россиянами не поддерживал.

При этом Трамп заявил, что не будет делиться с журналистами подробностями своих внешнеполитических планов. Журналисты поинтересовались, какой будет реакция США на провокационные действия России – появление у берегов США российского разведывательного корабля “Виктор Леонов”, полет самолетов у американского эсминца в Черном море и принятие на вооружение крылатой ракеты вопреки договору с США. “Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, – это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: “О! Это так здорово!” Это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией”, – заявил Трамп.

“Я ничего вам не скажу про то, как буду отвечать”, – добавил он. “Я не скажу вам, что собираюсь делать с Северной Кореей. И я не скажу вам, что собираюсь делать с Ираном. Знаете почему? Потому что они не должны об этом знать. Так что, когда вы спрашиваете, что я собираюсь делать с кораблем, я вам не скажу. Надеюсь, не придется делать ничего делать, но я вам не скажу”, – ответил президент США.

В четверг телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что разведывательный корабль “Виктор Леонов” российских ВМФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния. По словам чиновника, корабль появился в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. По данным телеканала, территориальная граница США проходит в 12 милях от побережья.

Корабль, по данным телеканала, обладает ракетным комплексом класса “земля – воздух” и гидролокаторами, а его основной функцией является перехват сообщений.

В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. “Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?” – написал Трамп в твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает “жесткую” позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять “предельно ясно”.