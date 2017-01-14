Четверг, 16 февраля 2017

На сайте Конституционного суда появилось постановление по статье 212.1 и делу Ильдара Дадина. Мне кажется, радости никакой, даже малой. КС признал эту статью в целом конституционной (включая хитроумные аргументы возможности повторного наказания). Конечно, там много нежных слов про избирательность применения, про мирные собрания, которые не должны повлечь криминализацию административных нарушений (применение статьи 212.1 УК), про необходимость использования разных мер наказания (без лишения свободы) и т.д. Но мне-то представляется, что КС на самом деле изящно ужесточил эту статью!

1. Уточнены сроки расчета пресловутых 180 дней. Одна из неопределенностей закона состояла в том, как считать: три “административки” за последние 180 дней или за период “непогашенности” административного наказания. (Я когда-то разбирал все вопросы к этой статье подробно.)

Следствие, страхуясь, до сих пор считало лишь последние 180 дней. Так вот, КС сказал внятно: “…если это лицо в пределах срока, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию за указанные административные правонарушения, вновь нарушило установленный порядок…”. А этот срок – “год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания”.

Исполнения, Карл! В случае назначенного штрафа это – год со дня уплаты штрафа. На оплату штрафа отводится 70 дней (ст. 20.25 КоАП). Но можно получить и отсрочку до 5 лет (если денег нет).

Так вот, в течение этого достаточно неопределенного периода “органы” могут выбрать ЛЮБЫЕ 180 дней, в которые у вас попадает три “административки”.

То есть сажать будут не за “три задержания за полгода”, а за “три за любое время”.

2. Обрадовались было тому, что КС разделил нарушения “митинговых административок” на менее и более тяжкие (одни не ведут к применению уголовной статьи, другие ведут). Но в тексте прямо упоминаются “нарушения пунктов 3, 4, 6, 6.1 и 7 статьи 20.2, которые относятся к более серьезным административным правонарушениям и по степени своей общественной опасности тяготеют к уголовно наказуемым деяниям”.

А пункт 3 ст. 20.2 – это “действия… повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов… либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории”.

То есть сажать можно за стояние посреди тротуара.

В результирующей части помимо “утраты митингом мирного характера” упоминается и пресловутое “причинение или угроза причинения вреда общественному порядку”. А общественный порядок в интерпретации правоохранителей – что? Никакое не “нанесение физического вреда людям или имуществу” (которое тоже упоминается в постановлении и чему некоторые уже обрадовались), а все то же “Не мешайте проходу других граждан”!

Впрочем, по слухам, и эти поправки, кажется, никто не торопится вносить в закон.