Пятница, 17 февраля 2017

И все же, перечисляя причины краха великой державы, мы в той или иной мере пытаемся ответить на вопрос “за что?”. А надо бы понять: ЗАЧЕМ, ради чего? Отчасти ответ уже получен. Ни одна страна, ни один народ в мире не вынесли таких испытаний, какие выпали в XX веке на долю России и русских. Никто не явил миру такой стойкости, какую показали наши соотечественники. И то, что Россия после невероятных потрясений сохранила себя как великую страну, прямо свидетельствует: она жива и будет жить именно потому, что своего главного слова до сих пор еще не сказала. Верю – обязательно скажет. Но случится это, только если мы… реально поймем, что только собственными усилиями можем достичь благополучия, мира и уважения к себе. Никто за нас этого не сделает. Мы не имеем права повторять ошибки, совершенные в XX столетии. Осознать это нужно всему народу – всем своим существом.

Никита Михалков, кинематографист

- ВЕЛИЧИЕ РУСИ НАШЕЙ СЛАВНОЙ С НАРОДОМ ВЕЛИКИМ С ИСТОРИЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ С ПАМЯТЬЮ ПРАВОСЛАВНОЙ С МИЛЛИОНАМИ РАССТРЕЛЯННЫХ ЗАМУЧЕННЫХ УБИЕННЫХ С ЗАМОРДОВАННОЙ ВОЛЕЙ С БЛАТНЫМИ КОТОРЫЕ СЕРДЦЕ ТВОЕ ВЫНИМАЮТ И СОСУТ И С РАЗМАХОМ ВЕЛИКИМ С ПРОСТОРОМ НЕОБЪЯТНЫМ С ПРОСТЫМ РУССКИМ ХАРАКТЕРОМ С ДОБРОТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И С ЛАГЕРЯМИ ГРОЗНЫМИ С МОРОЗОМ ЛЮТЫМ С ПРОВОЛОКОЙ ЗАИНДЕВЕВШЕЙ В РУКИ ВПИВАЮЩЕЙСЯ И СО СЛЕЗАМИ И С БОЛЬЮ С ВЕЛИКИМ ТЕРПЕНИЕМ И ВЕЛИКОЙ НАДЕЖДОЮ…

Марина плачет от восторга и сладости, плачет слезами умиленного покаяния, радости и любви, а ОН говорит и говорит, словно перелистывает страницы великой, не написанной еще книги.

Владимир Сорокин. “Тридцатая любовь Марины”