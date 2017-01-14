Четверг, 16 февраля 2017

Фигурант доклада международной экспертно-журналисткой группы Bellingcat с позывным Хмурый, ответственный за доставку на восток Украины установки “Бук”, полностью отрицает свою причастность к трагедии. Об этом он заявил в комментарии русской службе Би-Би-Си. Журналисты связались с Хмурым по электронной почте, адрес которой фигурировал в расследовании Bellingcat.

“Подобные “расследования” – не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского “Бука”. Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут”, – написал предполагаемый герой доклада “Идентификация Хмурого”.

Собеседник агентства также заявил, что доклад – это “очередная попытка “натянуть сову на глобус”, смесь отобранных фактов и лжи”. По его мнению, в докладе не приводится никаких доказательств.

“Главными факторами в данном деле являются два: 1. Кто отдал команду на поражение цели. 2. Кто стрелял. Ни к первому, ни ко второму я не имею никакого отношения”, – заявил он.

По его мнению, истинная цель публикации Bellingcat – “вынудить кого-либо, например, Хмурого, “проговориться” в интервью, что даст расследователям дополнительные факты”.

Публичный доклад под названием “Идентификация Хмурого” был опубликован 15 февраля. По информации его авторов, к транспортировке ЗРК “Бук-М1″, который 17 июля 2014 года сбил над Донецкой областью Украины малайзийский Boeing-777, причастен 54-летний отставной полковник российского ГРУ Сергей Дубинский.

Переговоры Дубинского с боевиками ДНР были перехвачены СБУ и уже на другой день после катастрофы лайнера опубликованы. В переговорах полковник фигурировал под позывным Хмурый. Как отмечается в докладе, украинская спецслужба верно идентифицировала голос Хмурого, однако не сумела установить его настоящее имя. В материалах СБУ он проходил как офицер ГРУ Сергей Петровский. Под таким именем он фигурировал и в публикациях СМИ, появившихся начиная с апреля 2015 года.

Между тем, продолжает Bellingcat, Петровский – это псевдоним. Выяснить это удалось, проанализировав письмо Дубинского, отправленное 28 апреля 2014 года командиру донецких террористов Игорю Гиркину, почтовый аккаунт которого был взломан еще в мае 2014-го. Письмо было послано с адреса karahan1962@mail.ru. Пользователь по имени Карахан, он же Сергей Дубинский, был зарегистрирован на сайте ветеранов 181-го мотострелкового полка. В 2016-м один из сослуживцев Дубинского поместил на этом ресурсе его фото, в котором перечислялся целый ряд псевдонимов полковника, в том числе Петровский, Хмурый и Карахан. Сейчас это фото с сайта удалено.

О том, что под псевдонимом Петровский скрывается именно Дубинский, 7 февраля сообщил “Информнапалм”. Однако в публикации этого ресурса ошибочно утверждалось, что Дубинский воевал в Славянске. На деле в этом городе был замечен другой боевик с позывным Хмурый; именно его фотографией и проиллюстрирована статья “Информнапалма”.

Как говорится в докладе, Дубинский на службе в армии с середины 1980-х годов. Участник войн в Афганистане и Чечне.

В “армии” ДНР Дубинский, действовавший под псевдонимом Петровский, имел звание “генерал-майора”. Он сформировал и возглавил “ГРУ республики”. В начале 2015 года полковник окончательно переселился в Россию.