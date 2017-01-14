Четверг, 16 февраля 2017

Почти вся информация, передающаяся по сетям операторов, в перспективе может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов. Как пишут “Ведомости”, об этом говорится в заключении экспертной рабочей группы под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова по поводу “пакета Яровой”.

Сейчас, по мнению экспертов, объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49 процентов, но уже через три года его доля может достичь 90 процентов. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик, отсутствует. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.

19 января члены группы собрались, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене “закона Яровой”. В итоге, отмену группа не поддержала, однако предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения, чтобы минимизировать возможные риски, в том числе и финансовые.

В частности, эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об интернет-видео, IPTV и другом контенте, обеспечивающем до 80 процентов трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация, говорится в заключении группы. Она также предложила создать пилот по хранению данных, чтобы оценить затраты.

17 февраля вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании в правительстве рассмотрит модель технической реализации норм закона, проанализировав итоговые оценки финансовых затрат со стороны компаний и ход подготовки подзаконных актов. Экспертное заключение будет направлено не только в правительство, но в Госдуму и Верховный суд.

Также эксперты рекомендуют Госдуме исключить расширительное толкование понятий “миссионерская деятельность”, “экстремизм” и “оскорбление религиозных чувств верующих”, а Верховному суду – в течение 2017 года провести анализ судебной практики в этой части.

При этом, как отмечает “Коммерсант”, участники рынка призвали быть реалистичнее со сроками. “Ближайший реалистичный срок реализации” требований по выполнению “закона Яровой” – не раньше 2023 года, указал представитель “Вымпелкома”. По него мнению, предлагаемые сроки реализации закона невыполнимы из-за отсутствия технических требований к средствам хранения, а также “беспрецедентного размера необходимых инвестиций”.

Оценки предполагаемых затрат постоянно меняются. По данным Минкомсвязи, совокупная стоимость внедрения для всех операторов связи составит около 100 миллиардов рублей. “Большая тройка” операторов и Tele2 оценивали суммарные затраты в 2,2 триллиона рублей.