Четверг, 16 февраля 2017

Статья

Весь миф засилья

Таким образом, никакого “еврейского засилья” среди “палачей ЧК” мы не наблюдаем. А уж об историко-культурной предрасположенности евреев к палачеству говорить просто стыдно. И миф о “палачах из черты оседлости” реанимируют только антисемиты. Трудно сказать, зачем понадобилось подобное “покаяние” Леониду Гозману.

Борис Соколов

31.01.2017

Статья

Каторга, какая благодать!

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн

25.01.2017

Александр Скобов

28.01.2017

Черносотенцы не молчат

Евреи есть, а вопроса нету.

Знаменитая фраза из знаменитого романа всегда считывалась в том смысле, что в России нет государственного антисемитизма, и в разные годы звучала по-разному. Довольно правдиво применительно к той эпохе, которую описывали Ильф и Петров. Глумливой ложью в послевоенные времена, когда, впрочем, их книги не переиздавались. Анекдотом при Брежневе.

При Путине фраза звучит загадочно. С одной стороны, антисемитов полно, и в коридорах власти они тоже пасутся – не то чтобы стадами, как в пору борьбы с космополитизмом, но некое поголовье просматривается. С другой стороны, сам по себе Владимир Владимирович, будучи советским чекистом-интернационалистом, “вопросом” не тяготится, и это учитывается истеблишментом. Жидоеды есть, а вопроса нету.

Тому способствуют и обстоятельства, связанные с внутри- и внешнеполитическими проблемами, которые государству приходилось и приходится решать при Путине – раннем, зрелом и нынешнем. Тут всякий раз выяснялось, что имеются нации, которые на данном историческом этапе гораздо хуже евреев, и фобии обрушивались преимущественно на них. На чеченцев, грузин, прибалтов, поляков, украинцев, американцев. При этом с Израилем как таковым сохранялись и сохраняются неплохие отношения, так что с проклятыми сионистами бедняга Максим Шевченко сегодня сражается чуть ли не в одиночку. Исход сражения предрешен.

Более того. Евреи ныне вписаны в элиту, и речь тут не только о могущественных друзьях Путина – братьях, допустим, Ротенбергах. Или о Жириновском, которого выбирает уже второе поколение россиян. Многих можно вспомнить. Соловьева, окормляющего путинизмом миллионы российских телезрителей, и разного рода эскиных, неутомимых его помощников. Ямпольскую, которая заведует тем, что в наши дни принято называть “культурой”. Что же касается еврейских организаций, то они прямо изнемогают от преданности режиму, и в Кремле это ценят.

Короче, отношения начальства с отдельными товарищами евреями и целыми сообществами образуют некое гармоническое единство, которое иногда проверяется на разрыв и выдерживает проверку. Когда, например, диссидентствующий Шендерович пытается вбить клин в тандем Путина с благодарными евреями и те прорабатывают его на своем партсобрании. Они, хочется сказать, проходят это испытание с честью, но что-то останавливает.

Тем не менее случаи квазигосударственного антисемитизма имеют место, и это легко объяснить. Потому как вопроса вроде нет, а запрос наличествует. Запрос, освященный многовековой традицией, который из толщи народной пробивается задорным голосом Ульяны Скойбеды с ее абажурами, а в устах мужей чиновных обретает ноты суровые. Мужья чиновные или там церковные, противоборствуя с теми же современными диссидентами, поминают евреям давние, а то и первородные грехи, и тут на миг может показаться, что опять вернулись времена погромные либо сталинские.

Но это лишь минутное впечатление. Ибо запрос есть, а вопроса все еще нету, и юдофобы федерального значения внезапно огребают по голове и вынуждены даже как-то оправдываться. В обстановке довольно громкого скандала.

Так, вице-спикер Толстой, казалось бы, ничем не рисковал, разъясняя правнуков, но вышло нехорошо. Не помог и Володин с его каторжанами, населявшими черту оседлости. Спасибо помог мудрый Борода, глава ФЕОР, борец с диссидентами, который сперва обличил вице-спикера, но после смягчился сердцем и счел инцидент исчерпанным. Открылось, что не все средства хороши при защите Исаакиевского собора от смутьянов-безбожников, и его сиятельству пришлось извиняться. И похоже было на то, что кто-то сидящий повыше лояльных евреев убедил Толстого в его неправоте. Словами скупыми, но доходчивыми.

До недавнего времени казалось, что депутату Милонову дозволено вообще все. В том числе и бесконечно смелые экскурсы в историю Древнего Рима, где пращуры будущих каторжан и грядущих депутатов питерского Заксобрания варили в котлах христианских мучеников (между нами говоря, евреев). Однако просить прощения заставили и Милонова, что нельзя не воспринять как чудо. Не исключено, правда, что пещерный единорос как-то сам допер, что промахнулся и попал не в тех пращуров. Но скорее всего ему опять-таки объяснили, что вопроса нет и незачем его ставить. Без тебя, дурака, забот хватает. И он проникся начальственными заботами.

Отчасти это похоже на эстафету. Выступает Толстой, потом извиняется, и выпавшее у героя знамя подхватывает Милонов. А вслед за Милоновым, тоже умученным на финише, поднимается новый герой. Вчера вот поднялся Владимир Василик, диакон и доцент Института истории СПбГУ, и есть надежда, что хоть ему-то повезет. Его не заставят, потея от унижения и явно кривя душой, отрекаться от своих искренних слов.

Шансы имеются. Поскольку указанный Василик государственных постов не занимает, а церковь у нас, как известно, от государства отделена. Кроме того, диакон, удовлетворяя любопытство читателей “Русской народной линии”, типа синтезировал все предыдущие выступления. Просвещенный доцент соединил их всех – и римлян, и комиссаров, и жидов. А главное, подстелил себе мягкой соломки, чтобы не больно было падать.

Он же не просто так возвысил свой голос против “познеров, быковых, вишневских, резников и прочих”, но бранил их, вдохновленный речами спикера Володина. Спикер на днях анонсировал принятие закона о защите чести и достоинства президента, и Василик откликнулся, приуготавливая “место у параши” всем, кто посягает на Путина. Имена же их ведомы, и если Познера диакон внес в список, что называется, для красного словца, то про остальных сказал чистую правду. Они и впрямь совсем не любят Владимира Владимировича.

Теперь будем ждать, чем кончится эта заварушка. Опять юдофильствующее начальство поморщится и даже диакону придется взять свои слова назад. Или же на сей раз антисемит устоит и свобода слова, освященная древним обычаем, не будет попрана. Ну в самом деле, как это так: евреи есть, а вопроса нету? Люди недоумевают и переспрашивают, один за другим встают и интересуются, и не надо им затыкать рты.