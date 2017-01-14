Четверг, 16 февраля 2017

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко наложил вето на городской закон, запрещающий встречи депутатов с избирателями без согласования. Как передает ТАСС, об этом сообщил источник в Смольном.

“Губернатор наложил вето, закон требует доработки по месту проведения встреч и ряду других параметров”, – пояснил собеседник агентства.

Как уточняет “Фонтанка”, Полтавченко предложил установить перечень мест, где депутаты могут встречаться с горожанами без согласований. При этом число участников несогласованных встреч планируется ограничить до 100 человек.

По словам представителя губернатора Юрия Шестерикова, “в целом Полтавченко согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект”.

Ранее Петербургское заксобрание во втором и третьем чтении приняло закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором.

1 февраля документ был утвержден в первом чтении. Авторы документа из “Единой России” заявили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованную акцию против передачи Исаакия РПЦ. Как отметил лидер единоросов Александр Тетердинко, этот закон должен закрыть “лазейку в законодательстве”.

28 декабря 2016 года Мосгордума приняла аналогичный законопроект. Против голосовали только три депутата от фракции КПРФ. Перед заседанием депутаты-коммунисты Николай Зубрилин и Елена Шувалова провели перед зданием Мосгордумы пикет против законопроекта. В нем участвовали около 15 человек. “Запрет на встречи с депутатами нарушает конституционные основы представительной власти!” – было написано на плакатах.

2 февраля схожий законопроект был внесен в Госдуму депутатом от “Единой России” Ириной Белых. В пояснительной записке указывалось, что публичные формы встреч с депутатами требуют “дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан”.