Четверг, 16 февраля 2017

Владимир Путин “никоим образом” не разделяет позицию своего советника Сергея Глазьева относительно избранного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.сообщает Интерфакс.

Владимир Путин не разделяет позицию Глазьева относительно Штайнмайера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Вы знаете, что президент поздравил своего коллегу, направил ему поздравительную телеграмму достаточно теплую. И в данном случае, безусловно, подобные сообщения в твиттере являются ни чем иным, как выражением личной точки зрения, весьма спорной”, – пояснил Песков.

В пятницу Глазьев оскорбительно отозвался о Штайнмайере. “Парламент Германии избрал президентом соучастника нацистского путча в Киеве и способствовавшего легитимизации этого неофашистского режима”, – написал советник Путина в твиттере.

В настоящее время аккаунт Глазьева в твиттере удален.

Глазьев известен своими скандальными высказываниями об Украине. В августе Генпрокуратура Украины привлекла его в качестве подозреваемого по делу о посягательстве на территориальную целостность страны.

В воскресенье Штайнмайер стал 12-м президентом Германии, победив в первом же туре голосования. Он получил 931 из 1239 голосов выборщиков – депутатов Бундестага и делегатов парламентов земель. Кроме бывшего министра на пост президента баллотировались еще четверо кандидатов. Они набрали от 10 до 128 голосов.

В тот же день Путин поздравил Штайнмайера с избранием и пригласил нового главу Германии в Россию “в удобное для него время”.

Инаугурация Штайнмайера состоится 19 марта. Он сменит Йоахима Гаука, пятилетняя каденция которого завершается. 77-летний Гаук не воспользовался правом выдвинуться на второй срок.

Штайнмайеру 61 год. В середине 1990-х он руководил канцелярией Герхарда Шрёдера, на тот момент премьер-министра земли Нижняя Саксония. В 1998-1999-м, когда Шрёдер стал канцлером Германии, – статс-секретарь федерального правительства; в 1999-2005-м – начальник ведомства федерального канцлера. При канцлере Ангеле Меркель в 2005-2009 годах был главой МИДа, в 2007-2009-м одновременно вице-канцлером. В 2013-м вновь возглавил внешнеполитическое ведомство; оставил этот пост в конце прошлого месяца.