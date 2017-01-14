Четверг, 16 февраля 2017

Министерство культуры отказалось принять фильм студии “Рок” Алексея Учителя “Сокровища Ермака” из-за несоответствия заявленному сценарию, сообщает Интерфакс. Ведомство выделило на съемки субсидию в размере 35 миллионов рублей.

“Между Министерством культуры и ООО “ТПО “РОК” заключено соглашение о предоставлении и целевом использовании субсидии (35 миллионов рублей) на производство национального фильма “Позвоните Ермаку” (рабочее название: “Сокровища Ермака”). Изначально представленный сценарий не соответствовал заявленному в отборе на получение субсидии, что привело к отказу в приеме фильма”, – сообщили в пресс-службе Минкульта.

В ведомстве заявили, что картину будут переснимать, а студия будет оштрафована за перенос сроков сдачи фильма.

На конкурс в Минкульт был представлен сценарий о приключениях школьника, который нашел ларец, принадлежавший кому-то из династии Строгановых, и вышел на след клада казачьего атамана, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича.

Режиссер Илья Казанков снял картину, жанр которой он определил как “и роуд-муви, и комедия, и “наивная драма”. По сюжету восьмилетняя девочка уговаривает немолодого актера-неудачника Ермака Мышкина принять участие в пробах на роль в мьюзикле и едет с ним из Петербурга в Москву.

Сам Учитель признал правоту Минкульта. По его словам, студия изменила сценарий из-за невозможности снимать в запланированном месте и стремления “сделать фильм более художественным”. “И мы сняли фильм, показали его, и экспертный совет Минкультуры по детскому кино подтвердил, что фильм получился качественным и хорошим”, – отметил глава студии.

Учитель подчеркнул, что никакой конфликтной ситуации с министерством не существует. “Насчет штрафа я первый раз слышу”, – сказал он. В ближайшее время будет опубликовано совместное заявление ведомства и киностудии о том, что ситуация будет разрешена в течение 2017 года.

Если возникнет вопрос о пересъемке, это будет за счет студии, отметил Учитель, и речь пойдет о другой картине. “Этот фильм, который мы сделали, “Позвоните Ермаку”, выпустим и постараемся, чтобы он прошел на телевидении и в прокате”, – сказал он.

Это не первый конфликт вокруг Учителя за последнее время. Депутат Госдумы Наталья Поклонская активно выступает против его фильма “Матильда”. 30 января направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание картины. По мнению депутата, сценарий “Матильды” должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви, так как “в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные – святые государь Николай Второй, государыня Александра Феодоровна, великие княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Цесаревич Алексей”.

При этом, по словам Поклонской, “роль святого государя Николая Второго исполнил Ларе Айдингер, немецкий актер, исполнявший ранее в 2012 году порно-роль в фильме Питера Гринуэя “Гольциус и Пеликанья компания”.

“Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда. Нельзя допустить, чтобы в массовый прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету над одними из самых почитаемых святых нашей церкви – царя страстотерпца Николая Второго и членов его семьи”, – отмечается в депутатском запросе.

Первый запрос в Генпрокуратуру Поклонская направила в ноябре 2016 года. Поклонская пояснила, что по ее инициативе проведение искусствоведческих, исторических и других исследований организовать сложнее, а сам процесс будет долгим. В рамках же проверки в рамках УПК все пройдет значительно быстрее и эффективнее.

8 февраля Учитель направил в Генеральную прокуратуру два заявления, касающиеся Поклонской и руководства организации “Христианское государство – Святая Русь”. Последняя распространила письма с угрозами владельцев кинотеатров в случае проката “Матильды”. Учитель просит “оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской”.