Четверг, 16 февраля 2017

Гаагский арбитраж принял к рассмотрению по существу иск люксембургской фирмы Yukos Capital к России на 13 миллиардов долларов, сообщает РБК. Россия будет оспаривать это решение в высшем суде Швейцарии.

Арбитражный суд отклонил три из пяти юрисдикционных возражений российской стороны. Оставшиеся два возражения вместе с претензиями по существу спора будут рассмотрены на следующей стадии разбирательства, если швейцарский суд утвердит решение арбитража.

Yukos Capital утверждает, что выдала нефтяной компании ЮКОС займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей.

Это одно из трех дел так называемой второй волны, которые не афишировались ни Россией, ни заявителями. Иск кипрской Luxtona находится на стадии определения юрисдикции. Компания Financial Performance Holdings отозвала свой иск в прошлом году, арбитраж прекратил его рассмотрение.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также 300 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля прошлого года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд установил, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн. Он уверен, что “апелляция будет успешной”.